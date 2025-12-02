Neuer strategischer Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeirat für den ORF

Wien (OTS) -

Umwelt und Nachhaltigkeit sind zentrale Zukunftsthemen, denen sich der ORF seit Langem intensiv widmet. Heute, am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, konstituierte sich ein strategischer Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeirat, der künftig den strukturierten Austausch mit Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Einsatzorganisationen, Interessensvertretungen und weiteren Stakeholdern ausbaut.



Der neue Beirat ist – analog zum Gesundheitsbeirat des ORF – als Impulsgeber und Plattform für Perspektivenvielfalt konzipiert. Die Teilnehmer:innen reichen etwa von renommierten Vertreterinnen und Vertretern zahlreicher Wissenschaftsdisziplinen über gesetzliche Interessensvertretungen und Mitglieder von Blaulichtorganisationen bis zu Repräsentatinnen und Repräsentanten großer Umweltorganisationen. Ziel ist es, den ORF in seiner Rolle als unabhängiger Informationsanker zu stärken und die journalistische Qualität sowie gesellschaftliche Relevanz weiter auszubauen. Der Beirat tagt künftig zweimal jährlich. Die operative Leitung liegt bei Anita Malli (Leiterin Corporate Sustainability ORF) und Gudrun Stindl (stellvertretende Leiterin Hauptabteilung ORF Wissen).



Die Herausforderungen von Klimawandel, Energie, Sicherheit und Ernährung über künstliche Intelligenz bis zu Biodiversität und Resilienz werden immer größer und komplexer. Durch den regelmäßigen Austausch mit externen Expertinnen und Experten soll die inhaltliche Tiefe und Differenzierung in der Berichterstattung weiter erhöht werden. Darüber hinaus geht es um kontinuierliche Fortschritte des ORF im Transformationsprozess, der sich als einer der Leitbetriebe Österreichs bereits 2021 Klimaziele gesetzt hat.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Wir gehen auf intensive Jahre zu, die uns alle fordern werden. Mit dem neuen Beirat schaffen wir eine starke Plattform für Wissen, Orientierung und verantwortungsvollen Dialog. Der ORF wird dabei für alle da sein – als öffentlich-rechtlicher Raum, der Vielfalt der Perspektiven abbildet und Vertrauen schafft.“



Anita Malli, Leiterin Corporate Sustainability ORF, zeigt sich von der Notwendigkeit des Beirats überzeugt: „Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr, sondern eine zentrale Aufgabe für Medien und Österreichs Unternehmen. Mit dem neuen Beirat schaffen wir einen strukturierten Raum für den kritischen Austausch zwischen unterschiedlichsten Disziplinen.“



Gudrun Stindl, stellvertretende Leiterin Hauptabteilung ORF Wissen: „Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen eine fundierte, vielschichtige Berichterstattung. Der Beirat ist eine wunderbare Ergänzung zu unserer eigenständigen journalistischen Arbeit, mit Hilfe des Beirats können wir unser Tun intensiver reflektieren – und so den Dialog zwischen Forschung, Gesellschaft und Medien vertiefen.“