  • 02.12.2025, 15:14:33
  • /
  • OTS0157

SAP Gold Partner Walldorf Consulting expandiert nach Österreich

Neue Gesellschaft bringt Cloud-ERP-Kompetenz für die Dienstleistungsbranche

Geschäftsführer der Walldorf Consulting Austria GmbH
Wien/Walldorf (OTS) - 

Walldorf Consulting, eines der führenden SAP-Cloud-Beratungshäuser im DACH-Raum, setzt seine Internationalisierungsstrategie fort und gründet eine neue Gesellschaft in Österreich. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach strategischer Cloud-Transformation in Österreich, vor allem in der Dienstleistungsbranche.

„Mit der Gründung von Walldorf Consulting Austria GmbH bringen wir unser tiefes Know-how mit SAP-Cloud-Lösungen wie z.B. S/4HANA Cloud, nun auch direkt in den österreichischen Markt ein“, sagt Sebastian Buchacher-Lassnig, Geschäftsführer der neuen Gesellschaft. „Was uns auszeichnet, ist der Vorsprung. Wir sind Cloud-Partner der ersten Stunde – das ist keine Marketingfloskel, sondern das Ergebnis harter Projektarbeit in der DACH-Region."

Die neue Niederlassung in Wien richtet sich vor allem an mittelständische und wachsende Unternehmen in den Bereichen IT-Services, Beratung, Steuer- und Rechtswesen, Wirtschaftsprüfung, Finanz- und Immobiliendienstleistungen. Besonderes Augenmerk liegt auf Branchen, in denen Digitalisierung und regulatorische Anforderungen präzise Umsetzung verlangen.

Ein wichtiger Teil der Expansion ist auch die Anbindung an die TIMETOACT GROUP, der Walldorf Consulting seit 2023 angehört. „Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in Österreich“, betont Gottfried Reither, Prokurist der TIMETOACT GROUP Österreich. „Walldorf Consulting bringt nicht nur technologisches Know-how, sondern auch strategisches Verständnis für Geschäftsprozesse in hochdynamischen Dienstleistungsbranchen mit.“

Über Walldorf Consulting

Gegründet im Jahr 2015, ist der SAP Gold Partner ist mit Standorten auf drei Kontinenten vertreten und über 250 Experten der führende Spezialist für die wertorientierte Transformation von Business Prozessen. https://walldorf.consulting

TIMETOACT GROUP

Beide Unternehmen gehören zur TIMETOACT GROUP, ein ganzheitlicher IT-Dienstleister, der über 1.600 Mitarbeitende beschäftigt und Standorte in mehr als 20 internationalen Städten betreibt.

Rückfragen & Kontakt

WCA Walldorf Consulting GmbH
Genia Holsing
Telefon: +49 160 94934574
E-Mail: genia.holsing@walldorfconsulting.com
Website: https://walldorf.consulting

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright