SAP Gold Partner Walldorf Consulting expandiert nach Österreich

Walldorf Consulting, eines der führenden SAP-Cloud-Beratungshäuser im DACH-Raum, setzt seine Internationalisierungsstrategie fort und gründet eine neue Gesellschaft in Österreich. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach strategischer Cloud-Transformation in Österreich, vor allem in der Dienstleistungsbranche.

„Mit der Gründung von Walldorf Consulting Austria GmbH bringen wir unser tiefes Know-how mit SAP-Cloud-Lösungen wie z.B. S/4HANA Cloud, nun auch direkt in den österreichischen Markt ein“, sagt Sebastian Buchacher-Lassnig, Geschäftsführer der neuen Gesellschaft. „Was uns auszeichnet, ist der Vorsprung. Wir sind Cloud-Partner der ersten Stunde – das ist keine Marketingfloskel, sondern das Ergebnis harter Projektarbeit in der DACH-Region."

Die neue Niederlassung in Wien richtet sich vor allem an mittelständische und wachsende Unternehmen in den Bereichen IT-Services, Beratung, Steuer- und Rechtswesen, Wirtschaftsprüfung, Finanz- und Immobiliendienstleistungen. Besonderes Augenmerk liegt auf Branchen, in denen Digitalisierung und regulatorische Anforderungen präzise Umsetzung verlangen.

Ein wichtiger Teil der Expansion ist auch die Anbindung an die TIMETOACT GROUP, der Walldorf Consulting seit 2023 angehört. „Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in Österreich“, betont Gottfried Reither, Prokurist der TIMETOACT GROUP Österreich. „Walldorf Consulting bringt nicht nur technologisches Know-how, sondern auch strategisches Verständnis für Geschäftsprozesse in hochdynamischen Dienstleistungsbranchen mit.“

Über Walldorf Consulting

Gegründet im Jahr 2015, ist der SAP Gold Partner ist mit Standorten auf drei Kontinenten vertreten und über 250 Experten der führende Spezialist für die wertorientierte Transformation von Business Prozessen. https://walldorf.consulting