Wenn eine Mitarbeiter-App Herzenswünsche möglich macht: Make-A-Wish Österreich & Deutschland erhalten digitale Spende

Raaba-Grambach/Wien/München (OTS) -

Wenn schwerkranke Kinder einen Herzenswunsch erfüllt bekommen, entstehen Momente voller Freude, Kraft und Hoffnung - für sie und ihre Familien. Genau das ist seit über 40 Jahren die Mission von Make-A-Wish. Um die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen in Deutschland und Österreich künftig noch effizienter zu gestalten, stellt das österreichische Unternehmen LOLYO den beiden Organisationen nun seine Mitarbeiter-App zur Verfügung - eine digitale Spende mit großem Wirkungspotenzial.

Make-A-Wish: Wunscherfüller seit über vier Jahrzehnten

Die internationale Stiftung Make-A-Wish wurde 1980 in den USA gegründet und ist heute in fast 50 Ländern aktiv. Mehr als eine halbe Million Wünsche wurden bereits erfüllt - von Treffen mit Idolen über Reisen bis hin zu ganz persönlichen Erlebnissen. In Deutschland (seit 2018) und Österreich (seit 1997) engagieren sich zahlreiche Freiwillige, die ehrenamtliches Engagement zeigen. Die Organisationen werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Öffentliche Mittel stehen nicht zur Verfügung.

Ehrenamt zwischen Herz und Organisation

Eine effiziente Organisation der Ressourcen ist besonders bedeutsam. Die Erfüllung eines Wunsches erfordert oft Wochen intensiver Planung, enge Abstimmungen mit Familien, Ärzt:innen, Partner:innen und freiwilligen Helfer:innen. Dabei sind die Teams über viele Regionen verteilt. Datenschutzkonforme Kommunikation und Koordination werden so zur zentralen Herausforderung. Ohne digitale Unterstützung, wie z.B. durch eine Mitarbeiter-App, kostet das wertvolle Zeit und Energieressourcen, die eigentlich in die Wunscherfüllung fließen sollten.

Digitale Entlastung durch die Mitarbeiter-App LOLYO

LOLYO stellt als Zeichen der Wertschätzung für die wertvolle Arbeit der beiden Organisationen nun eine digitale Spende zur Verfügung: Make-A-Wish Österreich und Deutschland erhalten die Mitarbeiter-App zur kostenfreien Nutzung. Sie fungiert nun als digitale Schaltzentrale für Kommunikation und interne Abläufe. „Je mehr ich mich mit der Mitarbeiter-App beschäftigt habe, desto mehr Möglichkeiten konnte ich entdecken. Sie deckt in kurzer Zeit schon fast unser CRM-System ab – mit Dokumentenmanagement, Stammdaten-Erfassung, Onboarding und E-Learning“, erklärt Kerstin Korell, Volunteer Managerin bei Make-A-Wish Deutschland. Was früher über E-Mails, Messenger-Gruppen und Telefonate lief, fließt nun gebündelt in der Mitarbeiter-App zusammen. Das sorgt für mehr Klarheit, weniger Verwaltungsaufwand und ermöglicht es den Ehrenamtlichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Mehr Wirkung für Kinder und Familien

Die Digitalisierung der internen Kommunikation und Prozesse via LOLYO bedeutet mehr Zeit für die Herzenswünsche. Wer besser vernetzt ist, kann schneller reagieren, effektiver planen und Kindern unvergessliche Erlebnisse ermöglichen. Zudem stärkt die Mitarbeiter-App das Wir-Gefühl und die Motivation im Team. Dies gilt als wichtiger Faktor, um langfristiges Ehrenamt zu fördern.

Technologie trifft soziales Engagement

Mit der kostenlosen Bereitstellung seiner Unternehmensapp setzt LOLYO ein starkes Zeichen für technologisches Vordenken im Non-Profit-Bereich. Birgit Fux, Geschäftsführerin von Make-A-Wish Österreich, freut sich: „LOLYO ist unser digitaler Vereinsplatz – Infos, Menschen, Termine und Motivation an einem Ort“. Technologie allein erfüllt zwar noch keine Wünsche, doch sie schafft die Voraussetzungen, damit Ehrenamtliche mehr Zeit für das haben, was wirklich zählt: schwerkranken Kindern Freude schenken. Helfen auch Sie!

Wer die Arbeit von Make-A-Wish unterstützen möchte, kann dies durch Spenden oder ehrenamtliche Mitarbeit tun:

Make-A-Wish Österreich: www.make-a-wish.at

Make-A-Wish Deutschland: www.makeawish.de



Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich, bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app