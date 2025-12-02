Handelsverband und Bundesministerium für Inneres stärken Sicherheitspartnerschaft

Wien (OTS) -

Am 26. November 2026 unterzeichneten Bundesminister Gerhard Karner und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will den erneuerten Kooperationsvertrag zwischen dem Bundesministerium für Inneres - GEMEINSAM.SICHER und dem Handelsverband. Ziel der Partnerschaft ist die weitere Vertiefung der strategischen Zusammenarbeit zur Stärkung der Sicherheit im österreichischen Handel.

Starke Partnerschaft für mehr Sicherheit im Handel

Gemeinsam verfolgen das BMI und der Handelsverband das Ziel, Kriminalitätsrisiken im Umfeld des Handels frühzeitig zu erkennen, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Handelsunternehmen zu intensivieren und das Sicherheitsgefühl von Mitarbeiter:innen, Kundinnen und Kunden nachhaltig zu stärken.

Bundesminister Gerhard Karner betont: „Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Mit dieser Kooperation schaffen wir praktische, wirkungsvolle Maßnahmen, die den Menschen im Alltag direkt zugutekommen. Der Handel ist ein wichtiger Partner der Polizei – gemeinsam erhöhen wir Prävention, Präsenz und Problemlösungskompetenz.“

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will ergänzt: „Der Handel ist einer der größten Arbeitgeber des Landes. Sicherheit ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Millionen Kundinnen und Kunden ein entscheidender Faktor. Die enge Zusammenarbeit mit dem Innenministerium stärkt Prävention, Schutz und Vertrauen.“

Gemeinsamer Sicherheitsgipfel am 22. Jänner

Die erneuerte Kooperation stärkt die Sicherheit im Handel durch eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Handelsverband: Dazu zählen die Weiterentwicklung kommunaler Sicherheitsstrategien, Initiativen wie die Kassabon-Aktion im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, gemeinsame Schulungen zu Rechtsfragen, Täterverhalten und Cybercrime, ein strukturierter Informations- und Erfahrungsaustausch über feste Schnittstellen, sowie eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit inklusive Formaten wie „Coffee with Cops“ und Informationsständen bei Branchenveranstaltungen.

Ergänzt wird dies durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Kommunikationskanälen und Schulungsinfrastruktur, um Sicherheit und Krisenresilienz weiter zu erhöhen. Letztere hat insbesondere für den Lebensmittelhandel als Teil der kritischen Infrastruktur des Landes höchste Priorität. Auch beim kommenden HV-Sicherheitsgipfel am 22. Jänner 2026 in der Albert Hall in Wien sind das Innenministerium und das Bundeskriminalamt wieder als Kooperationspartner an Bord.