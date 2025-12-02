ORF-KIDS-Highlights: Großes Finale für „Die Superklasse“ mit Burgenland, Steiermark und Vorarlberg

Wien (OTS) -

Tolle Highlights auf ORF KIDS: Die Spannung steigt – wer holt den Titel „Die Superklasse“ 2025? Das entscheidet sich am 6. Dezember, wenn die Semifinal-Sieger aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien – um 8.35 Uhr im Stream und on demand – mit Wissen, Kreativität und Geschick im großen Finale um den Sieg spielen.

„Erzähl mir von Weihnachten“ öffnet weiter täglich ein Türchen, wo bekannte Persönlichkeiten wie Anna Strigl, Josh., Katharina Straßer, Malarina, Omar Sarsam, Lilian Klebow, Thorsteinn Einarsson und viele mehr zauberhafte Geschichten erzählen und ihre persönlichen Weihnachtserinnerungen teilen. Die „Cyberkids“ widmen sich am 7. Dezember dem Thema „Virus und Malware“ und beim „Sport ABC“ dreht sich diesmal alles um den Buchstaben K. In „Was geht?“ sprechen die Kinder am 9. Dezember beim Thema „Alles anders“ über den Umgang mit Veränderungen.

Das Puppentheater „Swabidu“ verrät am Feiertag (8. Dezember) „Wo die Sterne wachsen“ und bei „Schmatzo“ backen die Koch-Kids am gleichen Tag Weihnachtskekse. Mehr weihnachtliche Rezeptideen präsentiert „Meine Jausenbox“ (7. und 8. Dezember) mit „Blätterteig-Bäumchen mit Haselnusscreme“ und „Pizzastern“. Immer mittwochs ab 3. Dezember gibt es in der „BOX“ Weihnachtliches zum Mit- und Nachmachen wie selbstgebastelte Weihnachtskarten und beim Wiedersehen mit „Weihnachten ist überall“ führt Timna Brauer in vier Ausgaben junge Zuschauer:innen musikalisch durch die Weihnachtszeit.

Serienweise Unterhaltung gibt beim Wiedersehen mit „Nadiyas Backwelt“ ab 3. Dezember mit einfachen Rezepten zum Nachbacken und dem Start von „Hexe Lilli“ am 4. Dezember. Am 7. Dezember gibt es wieder fünf Folgen der ersten Staffel von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ und beim Feiertagsfilm am 8. Dezember ist die „Knickerbocker-Bande“ einem „Spuk am Sternenhof“ auf der Spur. In einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ (8. Dezember) müssen die jungen Bäcker:innen ihr Können mit „Aprikosen-Clafoutis“ und internationalen Torten unter Beweis stellen.

Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „Yoga Kids“, „OHA! Das will ich wissen“ und „Die Gartenpiraten“, bis zu „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Tolle Tiere“, „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS. Mehr Unterhaltung gibt es außerdem u. a. mit „Tobie Lolness“, Theodosia“, „Kiwi“, „King Julien“, „Die Schlümpfe“ und tollen Kinohits zum Wiedersehen.

Finale bei „Die Superklasse“ am 6. Dezember ab 8.35 Uhr mit Burgenland, Steiermark und Vorarlberg

Finale bei der „Superklasse“! Im großen Finale treten die Semifinal-Sieger aus dem Burgenland, der Steiermark und Vorarlberg gegeneinander an und spielen um den Titel „Die Superklasse“. Mit dabei sind die vierten Klassen der VS Eisenstadt (Team Blau), VS Weinitzen-Niederschöckl (Team Gelb) und VS Götzis (Team Weiß).

Es bilden wieder fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein. Die Schüler:innen müssen sich in den Spielen „Maßarbeit XXL“, „Rasender 11er“, „Kluge Köpfe“, „Ab durch den Garten“ und „Hochstapler“ ins Zeug legen, um „Die Superklasse“ 2025 zu werden. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen. „Die Superklasse“ ist ab 8.35 Uhr im Stream und on demand via kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App abrufbar.

„Swabidu“-Puppentheater am 8. Dezember um 15.00 Uhr

ORF KIDS zeigt am Feiertag das Wintermärchen vom Puppentheater „Swabidu“. In „Wo die Sterne wachsen“ wandern die Swabidudaps mit ihren Laternchen durch den Märchenwald zum Schneeschloss. Ohne es zu wissen, müssen sie auf dem Weg dorthin eine Prüfung bestehen, um vom Sternenbaum einen Stern pflücken zu können. Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit sind gefragt und werden auch belohnt. Kobold Klappatappa möchte auch einen Stern pflücken, versucht es aber auf eine egoistische Art. Wird er erfolgreich sein?