Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Heute, Dienstag, 2. Dezember, präsentieren Bettina Krenosz und das Horst Korschan Jazztrio ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz „Let's Christmas Jazz!“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz@gmail.com und www.staatz.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten lässt Lukas Lauermann heute, Dienstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr auf seinem Cello Elemente aus Klassik, Minimal Music, Experimentalmusik und Pop verschmelzen, ehe es morgen, Mittwoch, 3. Dezember, in Kooperation mit der Jeunesse um 9.30 Uhr „Mit Baby ins Konzert“ geht. Am Samstag, 6. Dezember, machen Nicolai Gruninger und Marc Bruckner ab 13.30 und 15 Uhr „Ente steckt fest“, „Unsere eigene Weihnachtsgeschichte“ und „Yeti Pleki Plek“ zu einem Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis für junges Publikum. Am Mittwoch, 10. Dezember, ab 20 Uhr sowie am Dienstag, 9. Dezember, ab 19.30 Uhr im Cinema Paradiso Baden erzählen zudem Ursula Strauss und Ernst Molden in ihrem Konzert „Oame Söö“ vom Rosengarten des König Laurin, vom gefährlichen Basilisken in Wien und von Wassermännern, die in jedem Löschteich lauern können. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Morgen, Mittwoch, 3. Dezember, stellt die Academia Allegro Vivo unter Vahid Khadem-Missagh ab 19.30 Uhr in der Pölz-Halle in Amstetten in „Jahreszeiten reloaded" Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ Astor Piazzollas „Las Cuatro Estaciones Porteñas“ gegenüber. Dazu betrachtet Cornelius Obonya die Entwicklung der Menschheit anhand verschiedener Texte von Sophokles, Solon, Ovid, Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder u. a. Karten unter 050/8878-300; nähere Informationen unter e-mail office@allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 3. Dezember, bringen die Schick Sisters mit „A Sisters Christmas“ bekannte Weihnachtsklassiker in modernen Arrangements auf die Bühne des Theaters Forum Schwechat; Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten@forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Im Festspielhaus St. Pölten steht morgen, Mittwoch, 3. Dezember, ab 9, 10.15 und 15 Uhr Matthias Werners „Hänsel und Gretel“, ein Auftragswerk für die Musikvermittlungsabteilung „Tonspiele“ des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, auf dem Spielplan (Konzept und Regie: Richard Schmetterer). Am Sonntag, 7. Dezember, wartet dann ab 18 Uhr der Chor Ad Libitum unter der Leitung von Heinz Ferlesch mit einem vorweihnachtlichen Konzertprogramm von Antonio Vivaldi, Marc-Antoine Charpentier, Arvo Pärt und Johann Sebastian Bach auf. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In der Stiftskirche von Göttweig werden morgen, Mittwoch, 3. Dezember, die Adventkonzerte mit der Perschlingtaler Sängerrunde fortgesetzt. Darauf folgen am Donnerstag, 4. Dezember, der Muckendorfer Saitenklang, am Freitag, 5. Dezember, die Carnuntum Singers, am Samstag, 6. Dezember, der GMTV Furth-Palt, am Sonntag, 7. Dezember, der Göllersdorfer Soundhaufn und am Montag, 8. Dezember, der Kirchenchor Heiligeneich. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02732/85581-0, e-mail info@stiftgoettweig.at und www.stiftgoettweig.at.

„Mit Jazz in den Advent" geht es beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden, wo das Austrian Jazz Harp Project am Donnerstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr einen mit Eigenkompositionen garnierten Streifzug durch Swing, Bossa Nova, Blues, Balladen und Walzer unternimmt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy@baden.gv.at.

In der „babü” in Wolkersdorf spielt am Donnerstag, 4. Dezember, ab 20.30 Uhr das Karl Ratzer Trio Brazil – Karl Ratzer, Yta Moreno und Fred Mascavo – Klassiker brasilianischer und lateinamerikanischer Herkunft, nordamerikanische Jazz-Standards und Eigenkompositionen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail babue.wolkersdorf@gmx.at und www.babue.com.

Sowohl Gesangs- als auch Instrumentalstücke umfasst die Damenwahl – das Trio Renate Linortner, Christina Fischbacher und Katrin Unterlercher – am Donnerstag, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg. Eintrittspreis nach freiem Ermessen; nähere Informationen unter e-mail mat@matthias-schorn.at und www.kultur-bahnhof.eu.

Am Freitag, 5. Dezember, bringen das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Andreas Ottensamer und der Konzertchor Interpunkt unter der Leitung von Michael Schneider ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt Wolfgang Amadeus Mozarts „Jupiter“-Symphonie C-Dur KV 551 und sein Requiem für Soli, gemischten Chor und Orchester d-moll KV 626 zur Aufführung; die Soloparts bestreiten Christina Gansch (Sopran), Kate Lindsey (Mezzosopran), Matthew Newlin (Tenor) und Alexander Grassauer (Bass). Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail tickets@stadttheater-wn.at und www.stadttheater-wn.at.

Am Freitag, 5. Dezember, gibt auch die Militärmusik Niederösterreich beim „Adventzauber“ in Laa an der Thaya ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Laa ein Benefizkonzert. Nähere Informationen unter www.landumlaa.at.

Beim Advent „drüber & drunter“ in Retz wiederum besingt der argentinische Sänger Pablo Grande am Freitag, 5. Dezember, ab 18 Uhr in der Rathauskapelle „Weihnachten in aller Welt", präsentiert Bauchgefühl am Samstag, 6. Dezember, ab 18 Uhr in der Rathauskapelle eine Mischung aus traditionellen, modernen und eigens komponierten Weihnachtsliedern und heißt es am Sonntag, 7. Dezember, ab 15 Uhr in der Rathauskapelle mit dem Musikschulverband Retzer Land „Stad wird’s“, ehe ab 17 das Vokalensemble Retzer Land ein Adventkonzert gibt. Das Finale am Montag, 8. Dezember, bestreiten u. a. 3/4 Blech ab 14 Uhr am Hauptplatz und im Erlebniskeller, das Kammerorchester, die Orgelklasse und der Jugendchor des Musikschulverbandes Retzer Land ab 15 Uhr in der Rathauskapelle, das Insanus Saxophon Quartett ab 18 Uhr in der Rathauskapelle sowie ein Bläserensemble der Stadtkapelle Retz mit einem Turmblasen ab 19 Uhr. Nähere Informationen unter 02942/20010, e-mail office@retzerland.at und www.retzer-land.at.

Der Advent im Kunsthaus Horn indes wird am Freitag, 5. Dezember, um 16.30 mit den Turmbläsern der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Musikschule Horn eröffnet. Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Dezember, umrahmt die Musikschule jeweils ab 14 Uhr den Adventmarkt mit weihnachtlichen Klängen, ehe am Montag, 8. Dezember, ab 16.30 Uhr im Festsaal des Kunsthaueses „Fliederstaudn und Wurzelwerk“, ein Benefizkonzert zugunsten der Pfarrkirche Mödring, auf dem Programm steht. Nähere Informationen unter 0664/3342034 und https://horn.gv.at.

In Tulln bringt das zweite Adventwochenende am Freitag, 5. Dezember, ab 18 Uhr am Hauptplatz ein Gospel-Konzert mit The Wibes sowie ab 19.30 Uhr im Danubium „A Sisters Christmas“ mit den Schick Sisters. Am Samstag, 6. Dezember, folgen ab 13.30 Uhr am Hauptplatz die Tullner Chorinis, der Kinderchor der Musikschule Tulln, ab 16.30 Uhr in der Minoritenkirche der Wachau-Chor Spitz und das Streichquartett Cappella Wachovia unter der Leitung von Michael Koch mit „Im Himmel beim Christkind“ (Eintritt: freie Spende) sowie ab 18 Uhr am Hauptplatz Peter Sax als „Weihnachts-DJ mit Saxobeats“. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/654940, e-mail office@e-a.at und www.danubium.at bzw. www.tulln.at/advent.

Auf Schloss Grafenegg startet das zweite Adventwochenende am Freitag, 5. Dezember, mit einer große Weihnachtsgala der Musicalsänger Mark Seibert und Lukas Perman ab 19.30 Uhr im Auditorium. Am Samstag, 6. Dezember, ab 18.30 Uhr und am Sonntag, 7. Dezember, ab 11 Uhr folgt im Auditorium das Weihnachtskonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, das unter der Leitung von Stefan Gottfried gemeinsam mit dem Konzertchor Interpunkt Johann Sebastian Bachs Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 und sein „Magnificat“ BWV 243 zur Aufführung bringt; die Soloparts bestreiten Johanna Rosa Falkinger und Lucija Varsic (Sopran), Anja Mittermüller (Alt), Nick Pritchard (Tenor) und Derek Welton (Bass). Zudem geht am Montag, 8. Dezember, ab 17 Uhr im Auditorium das 14. Niederösterreichische Adventsingen über die Bühne; mit dabei sind Dreimäderlhaus & freiklang, Strange 4, die Gumpoldskirchner Spatzen unter der Leitung von Katja Kalmar sowie der Chorus Viennensis unter der Leitung von Michael Schneider (Moderation: Christine Schick). Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets@grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Die Schlosskonzerte Walpersdorf gehen mit „Christmas in Janoska Style“ in ihr diesjähriges Finale: Am Freitag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr und am Samstag, 6. Dezember, ab 18 Uhr widmen sich das Janoska Ensemble und der Sänger Arpád Janoska dabei Kompositionen von Johann Strauss (Ouvertüre zu „Die Fledermaus“), Irving Berlin / Paul McCartney („White Christmas“), Dave Brubeck („Blue Rondo à la Turk“), Johann Sebastian Bach (Doppelkonzert für zwei Violinen), František Janoska („Janoska Bells“), Hugh Martin („Have Yourself a Merry Little Christmas“) und Antonio Vivaldi („Winter“ aus „Die vier Jahreszeiten“). Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets@schlosskonzerte-walpersdorf.at und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Im VAZ St. Pölten geben die Lichterkinder im Zuge ihrer „Live – Millionen Sterne“-Tour am Freitag, 5. Dezember, ab 15.30 Uhr ein Mitmachkonzert. Am Samstag, 6. Dezember, rocken dann die Fäaschtbänkler bei einem Kinderkonzert ab 14 Uhr und einem Abendkonzert ab 19.30 Uhr das Haus. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail ticket@nxp.at und www.vaz.at.

Eine „Klangvolle Weihnacht“ bereiten der Cellist Jeremias Fliedl, die Violinistin Fanny Fheodoroff, der Klarinettist Ulrich Manafi und der Pianist Maximilian Kromer am Samstag, 6. Dezember, in der Kulturfabrik Hainburg. Zu hören sind dabei ab 18 Uhr Joseph Haydns Klaviertrio Nr. 39 in G-Dur, das „Zigeunertrio“, Ludwig van Beethovens Trio in B-Dur op. 11, das „Gassenhauer-Trio“, Walter Rabls Klarinettenquartett in Es-Dur op. 1 sowie Émile Waldteufels „Der Schlittschuhläufer-Walzer (Les Patineurs)“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger@haydngesellschaft.at und www.haydngesellschaft.at.

Bei der „Funkelnden Dorfweihnacht“ in Reinsberg wiederum tritt am Samstag, 6. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Pfarrkirche der Männergesangsverein Alpenland Mariazell auf. Nähere Informationen unter 07487/21388, e-mail office@reinsberg.at und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Mit „Christmas Classics Extravaganza“ gehört die Bühne im Hof in St. Pölten am Samstag, 6. Dezember, Johann K. & Monti Beton. Am Montag, 8., und Dienstag, 9. Dezember, stimmen zudem die Bands Altan und Buíoch mit „Irish Christmas“ musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office@buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten@buhneimhof.at.

In Bad Traunstein wird der Adventmarkt am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr am Marktplatz mit dem Kirchenchor Bad Traunstein eröffnet, ab 19.30 Uhr sorgt dann das weihnachtliche Konzert der Gemeindemusikkapelle in der Pfarrkirche für festliche Klänge. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt folgt am Sonntag, 7. Dezember, ab 18 Uhr mit dem Konzert „A kuqerische Weihnocht“ des Vokalensembles Kreuz & Quer in der Pfarrkirche. Am Montag, 8. Dezember, präsentieren zudem die Schülerinnen und Schüler der NÖ Mittelschule Schönbach ab 14 Uhr eine weihnachtliche Aufführung am Marktplatz. Nähere Informationen bei der Marktgemeinde Bad Traunstein unter 02878/6077-3 und www.bad-traunstein.at.

Im Rahmen des traditionellen Saisonabschlusskonzertes der „Haydnregion Niederösterreich“ im Clarissa-Saal von Schloss Rohrau unternimmt die Wiener Kammersymphonie am Sonntag, 7. Dezember, ab 18 Uhr mit Auszügen aus „Der Bürger als Edelmann“ von Richard Strauss, Joseph Haydns Symphonie Nr. 82 in C-Dur, „Der Bär“, Hob. I:82, der Ouvertüre und Arien aus der Oper „Le Nozze di Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Erich Wolfgang Korngolds „Märchenbilder“ op. 3 einen musikalischen Streifzug von der Wiener Klassik bis in die Spätromantik. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets@haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Der Tag der offenen Tür in der Synagoge Baden bietet am Sonntag, 7. Dezember, u. a. ab 17.30 Uhr ein Kantorenkonzert mit Oberkantor Shmuel Barzilai. Der Eintritt ist frei; Zutritt nur mit Lichtbildausweis. Nähere Informationen unter www.ikg-wien.at/tdot-baden25.

Der Advent im Brandlhof in Radlbrunn bietet am Sonntag, 7. Dezember, ab 10 Uhr musikalisch u. a. Auftritte der Radlbrunner Blechbläser, des Trios Südbahnhof, der Pulkauer Weisenbläser, der Christmas Lights, der Jugendsingakademie Krems und von TAKTlos. Nähere Informationen unter 0676/4391652, e-mail doris.buchmann@volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Ebenfalls am Sonntag, 7. Dezember, lädt Stift Melk ab 14 Uhr zum Adventsingen mit dem St. Paul Choir aus Fort Worth, Texas, der Foothill Academy of Vocal Arts aus Monrovia und dem Crystal Children’s Choir aus Cupertino, jeweils Kalifornien, The Chorale Ensemble aus North Carolina sowie dem Singverein Melk in die Stiftskirche. Am Montag, 8. Dezember, folgt ab 18.30 Uhr im Kolomanisaal ein Konzert im Advent mit der Stadtkapelle Melk unter Daniela Pinter. Eintritt: jeweils freie Spende; nähere Informationen unter 02752/555-230, e-mail kultur@stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

„Zünd a Liachtal an ..." nennt sich das Adventkonzert des Stadtchors Mistelbach, das am Montag, 8. Dezember, ab 16 Uhr in der Pfarrkirche Eibesthal zu hören ist; weitere Mitwirkende sind der Kinder- und Jugendchor Eibesthal sowie die Bläsergruppe eiBRASStoi. Nähere Informationen unter 0664/4124068 und www.mistelbach.at.

Am Montag, 8. Dezember, steht auch ab 15 Uhr in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag ein Weihnachtskonzert für Kinder mit Schneck & Co auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

Schließlich gibt die Wiener Philharmonie, ein Ensemble der Wiener Philharmoniker, am Montag, 8. Dezember, ab 16 und 17.30 Uhr im Festsaal von Schloss Hof ein Weihnachtskonzert mit Klängen von Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail buchungen@schlosshof.at und www.schlosshof.at.