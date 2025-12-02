  • 02.12.2025, 14:24:02
  • /
  • OTS0148

FPÖ – Ecker: „Nur effektive Maßnahmen schützen Frauen vor Gewalt, nicht bloße Absichtserklärungen!“

Sicherheitslage von Frauen hat sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert, Regierung darf auch vor Folgen der illegalen Masseneinwanderung ihre Augen nicht verschließen

Wien (OTS) - 

„Jahrelange Diskussionen und ein Gipfel nach dem anderen, bei dem nichts anderes als Lippenbekenntnisse und Absichtserklärungen herauskommen, schützen keine einzige Frau vor Gewalt. Konkrete, effektive Maßnahmen blieb die Verlierer-Ampel auch jetzt wieder schuldig“, kritisierte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker den Gewaltschutzgipfel der Bundesregierung, die nach wie vor ihre Augen vor einem gewichtigen Teil der Ursachen für Gewalt gegen Frauen verschließe: „Dass sich nämlich die Sicherheitslage für Frauen in den letzten Jahren massiv verschlechtert hat, hängt auch mit der illegalen Masseneinwanderung zusammen, mit der archaische Frauenbilder importiert wurden. Wenn man daher einen Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen vorlegt, dann muss dieser zwei Teile umfassen: Nämlich einen, der genau auf diese Problematik eingeht, und einen weiteren, der gegen die von inländischen Tätern ausgehende Gewalt vorgeht. Dieser muss auch schnellstmöglich umgesetzt werden und nicht erst bis 2029.“

Ein sofortiger Asylstopp sowie konsequente Abschiebungen verurteilter Straftäter wären daher, so Ecker, eine der „effizientesten Erstmaßnahmen“ für einen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen. „Darüber hinaus braucht es eine Gewaltschutzstrategie, die leider vonseiten der Regierung bisher nicht über das Ankündigungsstadium hinausgegangen ist, sowie eine sichere Finanzierung samt Ausbau der Gewaltschutzambulanzen“, forderte Ecker und betonte: „Gewalt gegen Frauen darf nie toleriert werden, ganz egal, von wem sie ausgeht. Sie zu schützen, ist eine der zentralsten Aufgaben des Staats und dieser muss die System-Ampel auch endlich nachkommen!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright