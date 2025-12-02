Post: Prominente Unterstützung für das Christkind

Wien (OTS) -

In der stressigen Weihnachtszeit packen bei der Österreichischen Post viele helfende Hände an. So unterstützen schon seit einigen Jahren regelmäßig auch Mitarbeiter*innen aus den Zentralbereichen bis hin zum Vorstand mit Sonderschichten in Logistikzentren, Zustellbasen und Postfilialen.

Vergangenes Jahr haben erstmals auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Dompfarrer Toni Faber Pakete sortiert. Sie haben in früheren Jahren selbst einmal bei der Post gearbeitet und sich für besonders stressige Zeiten als „Ehrenpostler“ zur Verfügung gestellt – ein Angebot, das die Post prompt angenommen hat. Während der Wiener Dompfarrer erst später im Dezember wieder in den Dienst der Post treten wird, haben Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, ehemals selbst Sommerpostler, und der Wiener Bürgermeister bereits jetzt beim Verarbeiten der ersten Weihnachtspakete unterstützt.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus: „ Ich danke den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Post, die gerade vor Weihnachten besonders gefordert sind. Sie stellen nicht nur sicher, dass Pakete pünktlich zugestellt werden, sondern garantieren mit ihrer Arbeit eine Infrastruktur, ohne die unser Wirtschaftsstandort nicht funktionieren würde – und das an 365 Tagen im Jahr. “

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „ Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Post weiß ich, wie viel Einsatz und Herzblut hinter jedem Paket steckt. Gerade in der herausfordernden Weihnachtszeit leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Großartiges, damit Freude und Herzlichkeit pünktlich in die Haushalte kommen. Ich freue mich sehr, selbst wieder mit anzupacken und diesen wichtigen Einsatz zu unterstützen. “

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Die Weihnachtszeit ist für uns die intensivste Phase des Jahres. Dass prominente Persönlichkeiten wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Bürgermeister Michael Ludwig uns unterstützen, zeigt die enorme Bedeutung unserer Arbeit für die Menschen in Österreich. Mein Dank gilt vor allem unseren Mitarbeiter*innen, die nicht nur zu Weihnachten täglich Spitzenleistungen erbringen. “

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Im Dezember bewältigen wir Spitzentage mit bis zu 1,5 Millionen Pakete, das ist nur mit einem starken Team möglich. Jede helfende Hand macht also einen Unterschied. Die Unterstützung durch unsere prominenten Gäste ist daher ein schönes Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Postler*innen. “

Im Paket-Logistikzentrum Wien werden an einem Dezembertag fast 230.000 Pakete sortiert, das sind rund 50.000 Pakete mehr als einem durchschnittlichen Tag des Jahres 2025. Im gesamten Dezember werden die Mitarbeiter*innen des Logistikzentrums voraussichtlich rund 4,6 Millionen Pakete sortiert haben.