UNOS Petition erfolgreich: Wirtschaftskammer setzt erste Reformschritte um

Wien (OTS) -

Die von UNOS initiierte Petition für eine transparente und verantwortungsvolle Wirtschaftskammer hat ihr Ziel erreicht. Mit dem Beschluss des Wirtschaftsparlaments – einer Erhöhung der Mitarbeitergehälter um 2,1 % ab 1. Jänner sowie das Einsetzen einer Reformgruppe für einen umfassenden Reformprozess – wurden zentrale Forderungen aufgegriffen. Die Petition wird damit offiziell erfolgreich abgeschlossen.

„Rund 1.400 Unterstützer:innen haben gezeigt, dass Unternehmer:innen und Bürger:innen eine moderne und zukunftsfitte Interessenvertretung erwarten. Dieser Erfolg ist ein starkes Signal dafür, dass Reformen möglich sind, wenn wir gemeinsam Druck machen“, sagt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

Nächster Schritt: UNOS eröffnen Reformschmiede

Mit dem Erreichen dieses ersten Meilensteins beginnt für UNOS die nächste Phase: die Öffnung der UNOS Reformschmiede. Dort können Unternehmer:innen, Selbstständige, Gründer:innen und auch interessierte Bürger:innen ihre Ideen, Verbesserungsvorschläge und Erfahrungen einbringen.

„Die Petition war nur der Anfang. Jetzt wollen wir strukturiert sammeln, was sich die Menschen wirklich von einer modernen Wirtschaftskammer erwarten und diese Vorschläge in die politische Arbeit einfließen lassen“, erklärt Bernhard. Ziel sei es, eine breite Diskussion anzustoßen und die Reformgruppe der WKO mit konkreten, praxisnahen Inputs zu versorgen.

Reformdruck steigt – UNOS setzen auf Beteiligung

Die aktuelle Entwicklung in der Wirtschaftskammer zeigt: Der Reformdruck ist hoch und die Bereitschaft, Veränderungen anzupacken, wächst. UNOS sehen darin eine Chance, gemeinsam mit Unternehmerinnen und Unternehmern an einer transparenten, serviceorientierten und demokratischen Kammerstruktur zu arbeiten.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.