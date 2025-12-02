Startschuss für Park Asterix in Deutschland: BELANTIS eröffnet 2026 "Idefix' Abenteuerland"!

Berlin (OTS) -

Nach dem grandiosen Verkaufsstart des Bestsellers "Asterix in Lusitanien", machen die Gallier schon die nächsten Schlagzeilen: Leipzig wird im Frühjahr 2026 das Universum von Asterix, Obelix und Idefix nach Deutschland holen. Denn der Familienfreizeitpark BELANTIS eröffnet den neuen Themenbereich "Idefix' Abenteuerland" und lädt Familien auf eine neue Entdeckungsreise ein. Der Bereich ist der Auftakt einer langfristigen Transformation: BELANTIS wird schrittweise zum ersten Park Asterix außerhalb Frankreichs weiterentwickelt.

Asterix-Verleger Wolf Stegmaier ist hocherfreut:

"Als Asterix-Verlag im deutschsprachigen Raum und Freunde des "Parc Astérix'" in Paris freuen wir uns sehr über die Eröffnung des "Idefix' Abenteuerland" im BELANTIS Park! Nachdem es im 41. Album für Asterix, Obelix und Idefix nach Lusitanien, dem heutigen Portugal ging, kann es jetzt für alle Fans der unbeugsamen Gallier auf ein neues, eigenes Abenteuer ganz in der Nähe von Leipzig gehen!"

Nach der Übernahme der französischen Freizeitparkgruppe Compagnie des Alpes (CdA) im April 2025 startete BELANTIS mit der Planung neuer Angebote, für die längerfristige Weiterentwicklung des Familienfreizeitparks bei Leipzig. Der Standort überzeugt durch ein wachsendes Einzugsgebiet, direkte Anbindung an Leipzig sowie Nähe zu Dresden und Berlin und verfügt über mehr als 80 Hektar Gelände, darunter 41 Hektar Landreserve für künftige Entwicklungen.

Mit der Eröffnung von "Idefix' Abenteuerland" im Frühjahr 2026 entsteht somit bereits innerhalb weniger Monate, eine neue, liebevoll gestaltete Erlebniswelt speziell für Familien mit Kindern. Idefix, der treue kleine Hund aus dem Asterix-Universum, steht dabei im Mittelpunkt und lädt die jungen Gäste zu einer spannenden Entdeckungsreise ein. Spielerisch können die Kinder hier toben und gemeinsam mit Familie und Freunden große Abenteuer erleben. Die Saison 2026 startet am 28. März, "Idefix' Abenteuerland" eröffnet im Frühjahr 2026.

Die Event Park GmbH lädt gern zur Pressekonferenz am 04. Dezember 2025 um 10:00 Uhr ein und informiert vor Ort ausführlich über die weitere Planung. Eine Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: Pressekonferenz zur weiteren Entwicklung von BELANTIS

Für Interviewanfragen melden Sie sich bitte bei dem Pressekontakt.