  • 02.12.2025, 14:05:33
  • /
  • OTS0141

Startschuss für Park Asterix in Deutschland: BELANTIS eröffnet 2026 "Idefix' Abenteuerland"!

Cover Asterix in Lusitanien // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8146 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Nach dem grandiosen Verkaufsstart des Bestsellers "Asterix in Lusitanien", machen die Gallier schon die nächsten Schlagzeilen: Leipzig wird im Frühjahr 2026 das Universum von Asterix, Obelix und Idefix nach Deutschland holen. Denn der Familienfreizeitpark BELANTIS eröffnet den neuen Themenbereich "Idefix' Abenteuerland" und lädt Familien auf eine neue Entdeckungsreise ein. Der Bereich ist der Auftakt einer langfristigen Transformation: BELANTIS wird schrittweise zum ersten Park Asterix außerhalb Frankreichs weiterentwickelt.

Asterix-Verleger Wolf Stegmaier ist hocherfreut:

"Als Asterix-Verlag im deutschsprachigen Raum und Freunde des "Parc Astérix'" in Paris freuen wir uns sehr über die Eröffnung des "Idefix' Abenteuerland" im BELANTIS Park! Nachdem es im 41. Album für Asterix, Obelix und Idefix nach Lusitanien, dem heutigen Portugal ging, kann es jetzt für alle Fans der unbeugsamen Gallier auf ein neues, eigenes Abenteuer ganz in der Nähe von Leipzig gehen!"

Nach der Übernahme der französischen Freizeitparkgruppe Compagnie des Alpes (CdA) im April 2025 startete BELANTIS mit der Planung neuer Angebote, für die längerfristige Weiterentwicklung des Familienfreizeitparks bei Leipzig. Der Standort überzeugt durch ein wachsendes Einzugsgebiet, direkte Anbindung an Leipzig sowie Nähe zu Dresden und Berlin und verfügt über mehr als 80 Hektar Gelände, darunter 41 Hektar Landreserve für künftige Entwicklungen.

Mit der Eröffnung von "Idefix' Abenteuerland" im Frühjahr 2026 entsteht somit bereits innerhalb weniger Monate, eine neue, liebevoll gestaltete Erlebniswelt speziell für Familien mit Kindern. Idefix, der treue kleine Hund aus dem Asterix-Universum, steht dabei im Mittelpunkt und lädt die jungen Gäste zu einer spannenden Entdeckungsreise ein. Spielerisch können die Kinder hier toben und gemeinsam mit Familie und Freunden große Abenteuer erleben. Die Saison 2026 startet am 28. März, "Idefix' Abenteuerland" eröffnet im Frühjahr 2026.

Die Event Park GmbH lädt gern zur Pressekonferenz am 04. Dezember 2025 um 10:00 Uhr ein und informiert vor Ort ausführlich über die weitere Planung. Eine Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: Pressekonferenz zur weiteren Entwicklung von BELANTIS

Für Interviewanfragen melden Sie sich bitte bei dem Pressekontakt.

Rückfragen & Kontakt

Anja Adam
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Egmont Ehapa Media GmbH
Egmont Verlagsgesellschaften mbH
Mobil: +49 (0)16097416569
E-Mail: a.adam@egmont.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright