BLOCH3 von „Great Place To Work®“ zu einem der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet

Krumbach / Wien (OTS) -

Das niederösterreichische Energieunternehmen BLOCH3 wurde als Great Place To Work® ausgezeichnet – und gehört damit offiziell zu den besten Arbeitgebern Österreichs. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein besonders positives und vertrauensvolles Arbeitsumfeld bieten und eine Unternehmenskultur leben, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.

„Wir freuen uns riesig über 94% Gesamtzufriedenheit und über diese Auszeichnung – denn sie zeigt, dass wir als Team gemeinsam auf dem richtigen Weg sind“, sagt Martin Blochberger, Geschäftsführer der BLOCH3 Projektentwicklung GmbH.

HR Leitung Marina Rieder ergänzt: „Bei uns zählt nicht nur, welche Energieprojekte wir realisieren – sondern vor allem, wie wir gemeinsam Zukunft gestalten. Bei BLOCH3 schätzen die Mitarbeitenden besonders die persönliche, vertrauensvolle Atmosphäre, die kurzen Entscheidungswege sowie das ausgeprägte Wir-Gefühl, welches unsere Produktivität nachhaltig stärkt.“

Laut Great Place To Work®-Studien freuen sich Mitarbeitende in zertifizierten Unternehmen deutlich stärker auf die Arbeit und erleben mehr Fairness und Zusammenhalt. Genau das spiegelt auch die Stimmung im Team von BLOCH3 wider: Viele Mitarbeiter stammen aus den Regionen, in denen das Unternehmen Windräder und Energieprojekte realisiert – sie sehen die Ergebnisse ihrer Arbeit also direkt vor Ort.

BLOCH3 wächst weiter – und sucht Menschen, die mitgestalten wollen. Wer seine Energie in sinnvolle Projekte investieren möchte, kann sich direkt unter www.bloch3.at/karriere informieren.

Über Great Place To Work®

Great Place To Work® ist die weltweit führende Instanz für Arbeitsplatzkultur, Mitarbeitererfahrungen und Führungsverhalten. Die Zertifizierung basiert auf einem international anerkannten Bewertungsprozess und gilt als globaler Maßstab für außergewöhnliche Arbeitsplatzqualität.

Über BLOCH3 - Regional verwurzelt, menschlich geführt

BLOCH3 ist ein niederösterreichisches Familienunternehmen und zählt zu den führenden Erzeugern regionaler Energie in Österreich. Das Unternehmen betreibt Windräder, Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Biogasanlagen und versorgt damit bereits über 170.000 Menschen mit Strom. Das Ziel von BLOCH3 ist es, gemeinsam mit Gemeinden und Partnern Österreich ein Stück energieunabhängiger zu machen – und die Welt ein Stück besser.