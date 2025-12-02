Das Hotel AVIVA****s make friends in St. Stefan-Afiesl erhält den Leading Spa Award 2025 – bereits zum 4. Mal!

St. Stefan-Afiesl (OTS) -

Damit zählt das Haus erneut zu den führenden Spa-Hotels Europas und gehört zu den 11 Leading SPA Award Hotels in Österreich. Die Jury überzeugten vor allem das ganzheitliche Konzept, das hochwertige Spa-Angebot und das starke Nachhaltigkeitsengagement des Hauses.

Die Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität des Spa- und Wellnessbereichs sowie das durchdachte Gesamtkonzept, das Gästen Erholung, Genuss und Entspannung auf höchstem Niveau bietet. Auf mehr als 2.000 m² erwarten die Gäste ein großzügiger Indoorpool, ein Natur-Schwimmteich mit Outdoor-Whirlpool, eine moderne Saunalandschaft sowie ruhige Rückzugsbereiche mit Wasserbetten und Panoramablick auf die Alpen. Professionelle Anwendungen und Massagen ergänzen das Angebot und schaffen ein umfassendes Wohlfühlerlebnis für Körper, Geist und Seele.

Das AVIVA richtet sich gezielt an Singles und Alleinreisende. Das „make friends“-Prinzip fördert Begegnungen und Gemeinschaft, während ein vielseitiges Aktivprogramm – von Fitness, Yoga und Wandern bis hin zu Mountainbiken und Events – ungezwungene Kontakte ermöglicht. So entsteht eine Atmosphäre für Menschen, die Urlaub ohne Paare und Kinder genießen möchten und gleichzeitig Wert auf Wohlbefinden und soziale Begegnung legen.

Ein wesentlicher Bestandteil des AVIVA-Konzepts ist die Nachhaltigkeit. Das Hotel ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel zertifiziert und setzt umfassend auf erneuerbare Energien wie Photovoltaik, Solarwärme und eine effiziente Pelletsheizung. Regionale Lebensmittel, eine hoteleigene Wäscherei, intelligente Energie- und Wassersparsysteme sowie nachhaltige Mobilitätsangebote reduzieren Transportwege und Ressourcenverbrauch deutlich. Soziale Nachhaltigkeit – etwa durch faire Arbeitsbedingungen und moderne Arbeitszeitmodelle – ist ebenfalls fest im Leitbild verankert.

Damit zeigt das AVIVA, dass ein hochwertiges Wellness- und Urlaubserlebnis mit ökologischer und sozialer Verantwortung erfolgreich kombiniert werden kann – ideal für Gäste, die Komfort und Nachhaltigkeit gleichermaßen schätzen.