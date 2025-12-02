WZ (Wiener Zeitung) startet neue Public-Value-Initiative zu Algorithmen und digitaler Souveränität - „Algokind: Check, was dich steuert!“

Wien (OTS) -

Die Initiative richtet sich an junge Zielgruppen, die ihren digitalen Alltag zunehmend in algorithmisch strukturierten Umgebungen verbringen. Obwohl diese Systeme alltäglich sind, bleiben ihre Funktionsweisen für viele Nutzer:innen intransparent. Algokind schafft hier niedrigschwellige, alltagsnahe Orientierung, ohne Panikmache, aber mit klarer Zielsetzung: digitale Souveränität stärken.

Für die Kampagne wurden temporäre Instagram- und TikTok-Kanäle (@algokind) eingerichtet, die während der gesamten Laufzeit als eigenständiger Content Hub fungieren und sämtliche Informations-, Erklär- und Begleitformate bündeln. Die Initiative verfolgt vier zentrale Ziele: Verständnis stärken, Orientierung geben, Medienkompetenz fördern und Public Value dokumentieren.

Ein Kernstück der Kommunikation ist ein bewusst satirisch gestalteter Haupt-Spot, der komplexe algorithmische Mechanismen humorvoll, zugänglich und ohne pädagogischen Unterton erklärt. Ergänzend dazu kommen mehrere weitere Formatlinien zum Einsatz: alltagsnahe Erklärvideos, Wissensmodule in kurzen Mikro-Lerneinheiten sowie Stimmungsbilder aus ganz Österreich, die unterschiedliche Erfahrungen zeigen. Die Inhalte folgen den Prinzipien Alltagsnähe, Micro-Learning, plattformspezifischer Gestaltung und faktenbasierter Vermittlung.

Die gesamte Kampagne ist als strukturierter Feldversuch angelegt. Reichweiten, Interaktionen, qualitative Rückmeldungen und algorithmische Resonanzen werden systematisch erfasst und in eine Case Study überführt, die 2026 veröffentlicht wird.

Die Initiative startet bewusst in der stark werbelastigen Vorweihnachtszeit, einer Phase, in der Paid-Werbung auf Meta und TikTok besonders teuer und kompetitiv ist. Ziel ist es, sichtbar zu machen, wie weit sich Reichweiten mit nahezu keiner bzw. minimaler Plattform-Bewerbung erzielen lassen und welche alternativen Kontaktpunkte junge Zielgruppen zuverlässig erreichen. Dabei kommen folgende Kanäle zum Einsatz:

· Out of Home: Ambient-Formate vor Studierendenheimen, Spind-Werbung in Fitnesscentern

· Audio: regionale Radiosender in ganz Österreich und Podcasts

· Influencer & Microinfluencer: Creator und Medienmacher:innen, die junge Menschen authentisch erreichen

Damit sollen unterschiedliche Werberouten transparent nachvollziehbar werden und die gewonnenen Erkenntnisse dem Medienmarkt zur Verfügung stehen.

„Algokind macht sichtbar, wie sehr algorithmische Systeme unseren Medienkonsum, aber auch damit den Alltag prägen. Gleichzeitig wollen wir die Erkenntnisse aus dieser Initiative offenlegen, damit auch andere Akteur:innen im Medienbereich davon profitieren können.“, sagt Martin Fleischhacker, CEO der Mediengruppe Wiener Zeitung.

Mehr Informationen:

· https://www.instagram.com/p/DRuZyAMDPJf/

· https://www.instagram.com/algokind/

· https://www.tiktok.com/@algokind

· https://www.wienerzeitung.at/a/algokind

Für die Idee und die Gestaltung der Initiative zeichnet die Agentur CAINNÉ ANGSTE Collective verantwortlich. Die Konzeption und Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit Hashtag Media.