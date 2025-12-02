Bundesheer: Kooperation stärkt den österreichischen Spitzensport

Sankt Pölten (OTS) -

Das Bundesheer und der Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle (VÖN) geben den Start einer neuen, strukturierten Kooperation bekannt. Den Grundstein dazu legten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Verbandspräsident Thomas Wörz bei der heutigen Vertragsunterzeichnung. Ziel ist die nachhaltige Förderung junger österreichischer Talente und deren professionelle Begleitung vom Nachwuchsleistungssport bis in die sozialrechtlich abgesicherte Spitzensportkarriere beim Österreichischen Bundesheer.

„Mit dieser Kooperation setzen wir ein klares Zeichen für ein modernes, nachhaltiges und leistungsorientiertes Fördersystem. Junge Sportlerinnen und Sportler sollen bestmöglich begleitet werden – mit dem Ziel, Österreich künftig stärker und breiter bei internationalen Wettkämpfen zu vertreten“ so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Verbandspräsident Thomas Wörz zeigte sich stolz: „Die neue Vereinbarung gewährleistet, dass junge Talente nach ihrer Schul- und Ausbildungszeit zielgerichtet in den Spitzensport übergeführt werden können. Schulen und Leistungszentren werden aktiv eingebunden und bilden damit optimale Strukturen für Österreichs Sporttalente. Zudem fungieren ehemalige Athleten als Botschafter für den Sport.“

Die neue Kooperation stärkt die gesamte Förderkette vom Nachwuchs- bis zum Spitzensport. Durch eine engere, langfristig angelegte Zusammenarbeit werden Übergänge für talentierte Athletinnen und Athleten effizienter gestaltet. Das bedeutet, dass Abstimmungsprozesse in Ausbildung und Dienst optimiert sowie Auswahl- und Entwicklungsstrukturen qualitativ weiterentwickelt werden. Gemeinsame Informations- und Austauschformate, einheitliche Bildungsangebote und eine intensivere Vernetzung mit Schulen und Standorten sollen zusätzliche Orientierung schaffen und ermöglichen eine zielgerichtete Talenteförderung. Darüber hinaus sollen regelmäßige Wissenstransfers, gegenseitige Einblicke in die Sportinfrastruktur und der Einbezug erfolgreicher ehemaliger Athletinnen und Athleten die Verzahnung stärken.

Der VÖN betreut in seinen 15 anerkannten Nachwuchsleistungssportmodellen rund 3400 Athletinnen und Athleten aus über 70 Sportarten. Rund 70 % aller österreichischen Nachwuchskader-Sportlerinnen und -Sportler profitieren von dieser dualen Ausbildungsform, die Schule und Leistungssport optimal verbindet.

Das Bundesheer gilt seit Jahrzehnten als der größte Unterstützer des österreichischen Leistungssports. Jährlich werden 170 Grundwehrdiener, etwa 25 Frauen im Ausbildungsdienst, 280 Militärpersonen auf Zeit und 30 Behindertensportlern im Heeressport gefördert. Die Sportlerinnen und Sportler erhalten nicht nur ein Gehalt, sondern auch umfassende sozialrechtliche Absicherung sowie weitgehende Freistellung für Training und Wettkampf.