Zillertal Arena startet preisgekrönt in den Winter

Die Zillertal Arena – das größte Skigebiet im Zillertal – eröffnet am 5. Dezember die Wintersaison und bietet ihren Gästen erneut ein vielfältiges Wintersporterlebnis auf höchstem Niveau. Mit 150 Pistenkilometern, 52 modernen Liftanlagen und einer breiten Palette an winterlichen Aktivitäten präsentiert sich die Region einmal mehr als Top-Adresse für Familien, Genießer und Wintersportfans.

Nicht umsonst ist die Zillertal Arena der große Gewinner beim Internationalen Skiareatest 2025 mit mehreren Awards in Gold und holt sich beim renommierten Testportal Skiresort.at wiederholt die Auszeichnung als 5-Sterne-Skigebiet ab. Die Gäste schätzen vor allem das Zillertal Arena Schneeversprechen mit 77% der Pisten über 1.700 Metern und die stetigen Investitionen in Komfort und Sicherheit.

Rosenalmbahn & Beschneiungsanlage Gerlos nachhaltig erneuert

Die Rosenalmbahn in Zell am Ziller wurde „Retrofit“ gemacht – sozusagen nachhaltige und ressourcenschonende Modernisierung: Die Neuerungen umfassen einen barrierefreien Level-Walk-In für komfortables Ein- und Aussteigen, moderne 8er-Kabinen des Typs Omega IV/8, eine komplett erneuerte elektronische Steuerung sowie gezielte Optimierungen der Stationen. Alles in allem ein Invest von rund 9 Millionen Euro.

Auch das Schilift-Zentrum Gerlos hat kräftig investiert: Im Sommer 2025 wurden rund 12 Millionen Euro in die Modernisierung der Beschneiungsanlage gesteckt. Dazu zählen der Neubau des Speicherteichs Ebenfeld 2, die Sanierung von Ebenfeld 1, eine energieeffiziente Pumpstation und die Erneuerung von etwa 7 km Rohrleitungen. Diese Maßnahmen gewährleisten höchste Schneesicherheit, effiziente Energie- und Ressourcennutzung sowie eine nachhaltige Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur.

Wintervielfalt in allen vier Arena-Orten

Neben den Pisten bietet die Zillertal Arena ein abwechslungsreiches Angebot abseits des Skifahrens: Winterwanderwege, Schneeschuhrouten, Langlauf-Loipen und Snowtubing sowie die 7 km lange Rodelbahn am Gerlosstein sorgen für winterliche Vielfalt. Erstmals öffnet auch das Fichtenschloss im Winter seine Pforten und verzaubert vor allem in der Dämmerung mit einer magischen Lichtstimmung die Winterwanderer. Mit regionaler Gastronomie, gastfreundlichen Betrieben und vier vielseitigen Orten – Zell, Gerlos, Wald-Königsleiten und Krimml-Hochkrimml – präsentiert sich die Zillertal Arena einmal mehr als rundum stimmiges Winterurlaubsziel.

Event-Highlights Winter 2025/26