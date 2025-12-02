Volkshilfe ruft zu Spenden für armutsbetroffene Kinder auf: „Deine Spende. Meine Chance“

Wien (OTS) -

Rund 344.000 Kinder wachsen in Österreich in Armut auf. Für viele bedeutet das: zu enge, zu kalte oder überhitzte Wohnungen, kein ruhiger Platz zum Lernen, keine ausgewogene Ernährung, keine Geburtstagsfeiern, keine Vereinsausflüge. Armut nimmt Kindern genau jene Chancen, die über ihre Zukunft entscheiden.

„Kein Kind in Österreich sollte in Armut aufwachsen. Jedem Kind Entwicklung, Sicherheit und echte Teilhabe zu ermöglichen, ist eine Aufgabe für uns alle“ , sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Mit der neuen Spenden-Kampagne „Deine Spende. Meine Chance“ macht die Volkshilfe sichtbar, wie sehr eine einzige Spende das Leben eines Kindes verändern kann. Unterstützt wird die Aktion von der Wiener Städtischen Versicherung und der Bank Austria.

Was Spenden bewirken: Kinder und Jugendliche können an Schulausflügen teilnehmen, medizinische Behandlungen erhalten, Nachhilfe besuchen, ausgewogen essen – und endlich dort dazugehören, wo ihre Freund*innen sind.



„Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt die Kampagnen der Volkshilfe gegen Kinderarmut bereits seit vielen Jahren. Wir setzen uns im Bewusstsein unserer gesellschaftlichen Verantwortung dafür ein, Kindern Perspektiven und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Denn jedes Kind verdient faire Chancen“ , so Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereines.

Armut hinterlässt Spuren – körperlich, psychisch, sozial

Armutsbetroffene Kinder starten häufig mit niedrigerem Geburtsgewicht ins Leben, sind anfälliger für Erkrankungen oder Unfälle und leiden oftmals unter chronischen Erkrankungen. Dadurch setzt sich der Nachteil früh fest – und ohne Unterstützung wird er selten aufgeholt.