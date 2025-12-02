  • 02.12.2025, 12:22:32
FCG-Bundesvorsitzende Deckenbacher gratuliert Johann König zum Wahlerfolg bei der LAK-Wahl in Salzburg

Salzburg 

Die Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) im ÖGB, Abg. z. NR Romana Deckenbacher, gratuliert Präsident Johann König und seinem Team herzlich zum beeindruckenden Erfolg bei der Landarbeiterkammerwahl in Salzburg.

Die Liste „Salzburger Land- und Forstarbeiterbund“ erzielte 84,16 Prozent der Stimmen. Johann König bleibt damit klar im Amt, und die Arbeit seines Teams wurde bestätigt. Das Team König hält weiterhin 14 Mandate, die sozialdemokratische Liste zwei Mandate.

„Dieses eindeutige Ergebnis unterstreicht die Wertschätzung der Mitglieder für die engagierte Arbeit von Präsident Johann König und seinem Team. Gleichzeitig zeigt es die Bedeutung einer starken, partnerschaftlichen Interessensvertretung in der Landarbeiterkammer Salzburg. Im Namen der gesamten FCG gratuliere ich zu diesem großartigen Wahlerfolg“, so die FCG-Bundesvorsitzende abschließend.

