AVISO PK Dienstag, 9.12.2025, 10 Uhr: Das MAK lädt zur Pressekonferenz zur Ausstellung "HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005"

Mit HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive (10. Dezember 2025–3. Mai 2026) widmet das MAK – Museum für angewandte Kunst Helmut Lang die erste umfassende Ausstellung seines OEuvres.



Ausgehend vom größten und einzigen offiziellen öffentlichen Archiv zu seinem Werk, das seit 2011 Teil der MAK Sammlung ist, bietet die Ausstellung einen tiefgehenden und einzigartigen Einblick in Helmut Langs Mindset und seinen kreativen Prozess. Dabei liegt der Fokus auf seiner radikalen Vision von Design und Identität zwischen 1986 und 2005.



Konzipiert als Mixed-Media-Präsentation mit großformatigen, ortsspezifischen Installationen, überschreitet die Schau die Konventionen klassischer Modeausstellungen. Sie unterstreicht Langs Rolle als Pionier, der schon früh künstlerische Strategien einsetzte – lange bevor er sich 2005 aus der Modewelt zurückzog, um sich ganz auf seine künstlerische Praxis zu konzentrieren.

Anlässlich der Ausstellung lädt das MAK herzlich zur Pressekonferenz:



TERMIN

Dienstag, 9.12.2025, 10 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter presse@MAK.at



ORT

MAK Ausstellungshalle (EG)

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



IHRE GESPRÄCHSPARTNERINNEN

Lilli Hollein, Generaldirektorin, MAK

Marlies Wirth, Kuratorin Digitale Kultur, Kustodin MAK Sammlung Design



AUSSTELLUNGSDAUER

10.12.2025–3.5.2026



ERÖFFNUNG

Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport



Zur Ausstellung

Dienstag, 9.12.2025, 19 Uhr

Eintritt frei zur Ausstellungseröffnung



Hier finden Sie die ausführliche Presseinformation, eine Biografie des Künstlers und eine Auswahl an Pressefotos.



Partner

Universität für angewandte Kunst Wien