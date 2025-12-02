Tag der Freiwilligen: Volkshilfe NÖ sagt Danke

Wiener Neustadt (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tags der Freiwilligen am 5. Dezember spricht die Volkshilfe Niederösterreich ihren rund 1.000 engagierten freiwilligen und ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern ihren besonderen Dank aus. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag in den vielfältigen Freiwilligen-Projekten der Volkshilfe in Niederösterreich, ob im Reparatur-Café, als Sozialombudsleute mit kostenloser Beratung in den Gemeinden, bei der Organisation von Benefizveranstaltungen oder durch tatkräftige Unterstützung in den Sozialmärkten.

„Am Internationalen Tag der Freiwilligen möchten wir unsere besonders große Wertschätzung auszudrücken“, betont Volkshilfe-Präsident Prof. Ewald Sacher, „ohne das Engagement unserer ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre sowie aller freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre es nicht möglich, so vielen Menschen in schwierigen Lebenslagen rasch und wirksam zur Seite zu stehen.“

Engagement in herausfordernden Zeiten

Seit ihrer Gründung im Jahr 1947 setzt sich die Volkshilfe Niederösterreich für Menschen in Not ein – damals wie heute. Während in der Nachkriegszeit vor allem Hunger, Armut und schlechte Gesundheitsbedingungen im Fokus standen, sind es heute die Auswirkungen aktueller Krisen, die viele Menschen unter Druck setzen. „Die anhaltende Teuerung, steigende Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnen sowie unerwartete krankheitsbedingte Ausgaben bringen zahlreiche Haushalte in ernste finanzielle Not“, so Sacher.

Über 5.000 Mitglieder unterstützen das Ehrenamt

Die Volkshilfe NÖ ist in allen Bezirken des Bundeslandes aktiv. Zahlreiche ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre stellen sicher, dass Hilfsmaßnahmen schnell und unbürokratisch erfolgen. „Mehr als 5.000 Mitglieder unterstützen unsere Arbeit durch ihren jährlichen Beitrag – und viele engagieren sich darüber hinaus aktiv für die gute Sache“, erklärt Geschäftsführer Gregor Tomschizek, „es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich bei der Volkshilfe einzubringen und einen wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander zu leisten.“

Ausbildung, Begleitung und Anerkennung für Freiwillige

Um Freiwillige bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, bietet die Volkshilfe NÖ umfassende Einschulungen sowie regelmäßige Fortbildungen an, sowohl vor Ort als auch online über die Ehrenamts-Akademie. „Neben Versicherungsschutz und professioneller Begleitung stellen wir allen Engagierten auch einen Freiwilligennachweis aus“, erklärt Andrea Kahofer, Leiterin des Freiwilligen-Services, „besonders gefragt sind derzeit Schulungen für angehende Sozialombudsleute sowie Unterstützung in unseren Reparatur-Cafés.“