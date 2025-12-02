SPÖ-Wohnbausprecherin Hanel-Torsch: Das große Mietrechtspaket für leistbares Wohnen wird heute im Bautenausschuss beschlossen

Wien (OTS) -

SPÖ-Wohnbausprecherin Elke Hanel-Torsch lädt die Grünen dazu ein, dem Mietrechtspaket der Regierung zuzustimmen. Das große Mieten-Paket der Regierung wird heute im Bautenausschuss und kommende Woche im Plenum beschlossen. "Als die Grünen in der Regierung waren, sind die Mieten um mehr als 20 Prozent gestiegen. Man muss den Grünen leider sagen, ihr wart fünf Jahr in der Regierung und habt nichts gegen die steigenden Mieten zusammengebracht. Mit der SPÖ in der Regierung hat leistbares Wohnen wieder oberste Priorität", erläutert Hanel-Torsch. ****

Nach dem Mietpreisstopp für das Jahr 2025 kommt mit dem aktuellen Mietenpaket jetzt die Mietpreisbremse für die kommenden Jahre. Das heißt, Mieten (Richtwert, Kategorie, Gemeinde) dürfen 2026 um nur 1 Prozent und 2027 nur um maximal 2 Prozent steigen.

Weiters werden erstmals auch ungeregelte Mietverhältnisse gesetzlich geregelt. Wenn die Inflation zwischen zwei Jahren mehr als drei Prozent beträgt, darf der Teil, der über drei Prozent hinausgeht, nur zur Hälfte an die Mieterinnen und Mieter von Wohnungen weitergegeben werden.

Außerdem wird die Mindestdauer von befristeten Mietverträgen von drei auf fünf Jahre erhöht, für alle Verlängerungen und Neuvermietungen ab 1. Jänner 2026. (Ausgenommen sind kleine Privatvermieter und -vermieterinnen.)

Die Mietervereinigung hat berechnet, wie viel sich eine Familie mit einer 700-Euro-Mietwohnung im Altbau dank des Mietenpakets der Regierung erspart: Im ersten Jahr 264 Euro, im zweiten 459 Euro, im dritten 533 Euro, in Summe: 1.256 Euro. (Schluss) wf/ff