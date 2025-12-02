dm spendet 279.241,10 Euro zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement in der Gesellschaft

Salzburg/Wals (OTS) -

Bereits zum achten Mal zelebrierte dm drogerie markt letzten Freitag, 28. November, den Giving Friday. Als Gegenentwurf zum Black Friday spendet der Drogist mit Dauerpreiskonzept an diesem Tag fünf Prozent des Umsatzes in allen österreichischen Märkten sowie dem dm Online Shop und der Mein dm-App. Mit der Spendensumme in Höhe von 279.241,10 Euro werden dieses Mal Initiativen und Organisationen unterstützt, die auf die Hilfe von ehrenamtlich engagierten Menschen bauen.

Bereits seit 30 Jahren setzt dm statt auf kurzfristige Lockangebote auf immergünstige Dauerpreise, die für mindestens vier Monate gelten. Das gilt auch für die Black-Week, in der viele Händler aggressive Rabatte gewähren, die durch Aufschläge auf die „Normalpreise“ finanziert werden. So wird der Black Friday bei dm zum Giving Friday: fünf Prozent des Umsatzes in allen österreichischen Märkten sowie dem dm Online Shop und der Mein dm-App werden heuer bereits zum achten Mal gespendet.

Bürgerschaftliches Engagement fördern

Mit einem Spendenergebnis von 279.241,10 Euro feiert dm auch heuer wieder einen erfolgreichen Giving Friday mit einem neuerlichen Rekordergebnis. „Wir bedanken uns bei allen Kundinnen und Kunden, die dieses Ergebnis durch ihren Einkauf bei dm möglich gemacht haben. Den heurigen Spendenerlös werden wir in den kommenden Monaten für die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement einsetzen, indem wir Projekte und Initiativen bekannt machen und fördern, die ehrenamtliche Unterstützung suchen“, sagt Christian Freischlager, Mitglied der dm Geschäftsleitung. „Auf diesem Weg wollen wir den Menschen Lust darauf machen, sich für ein Anliegen, das ihnen wichtig ist, auch persönlich zu engagieren. Wir zeigen auf, wo Bedarf an Unterstützung besteht, wie Hilfe wirklich hilfreich ist und wo es innovative Konzepte gibt, die wir auch finanziell unterstützen und prämieren werden“, so Freischlager. Mit Beginn des neuen Jahres lädt dm Organisationen und engagierte Privatpersonen ein, Teil der Initiative zu werden.

Förderung von Natur und Umwelt, Chancengleichheit sowie Sozialer Nähe

Seit 2018 spendet dm jedes Jahr fünf Prozent des Tagesumsatzes am sogenannten „Black Friday“ – immer mit unterschiedlichem Fokus. Mit dem diesjährigen Ergebnis von fast 280.000 Euro konnte das Ergebnis des allerersten Giving Friday mit 135.000 Euro mittlerweile verdoppelt werden. Durch die Spendengelder konnten über die Jahre viele Projekte maßgeblich unterstützt und initiiert werden – so zum Beispiel der „Nationalpark Garten“, eine Initiative von Global 2000 oder das Bildungsprogramm „AckerRacker“ von Acker Österreich. Kinder- und Jugendprojekte, Familien in Notsituationen, Projekte zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit wurden in den vergangenen Jahren mit Spenden unterstützt.

Im vergangenen Jahr kamen 265.000 Euro der Frauengesundheit zugute: Insgesamt 500 Periodenproduktspender, ausgestattet mit 4 Millionen Stück Tampons und 1,6 Millionen Stück Binden wurden an rund 470 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich verteilt. Auch das Bildungs- und das Frauenministerium stellten sich hinter die dm Initiative.

