Solidarität im Advent: Wiener Bezirke setzen beim umgedrehten Adventkalender ein starkes Zeichen gegen Armut

Wien (OTS) -

Eine kleine Geste mit großer Wirkung: Der „Umgedrehte Adventkalender“ der Volkshilfe Wien bekommt heuer prominente Unterstützung. Von 1. bis 24. Dezember beteiligen sich alle 23 Wiener Bezirksvorsteher*innen sowie Bürgermeister Michael Ludwig an der beliebten Sozialaktion. In kurzen Videoclips auf Social Media zeigen sie: Solidarität kennt keine Bezirksgrenzen.

Ein Geschenk pro Tag

Statt selbst täglich ein Türchen zu öffnen, geben Teilnehmer*innen des umgedrehten Adventkalenders jeden Tag ein kleines Geschenk in einen Korb – für Menschen, die von Armut und Obdachlosigkeit betroffen sind. Die gesammelten Spenden werden an das Notquartier und Tageszentrum Nordlicht der Volkshilfe Wien in Floridsdorf übergeben.

Ein starkes Zeichen

Jeder Tag im Advent gehört einem Wiener Bezirk: Den Auftakt macht am 1. Dezember der erste Bezirk, am 2. Dezember folgt der zweite – und so weiter. In kurzen Clips zeigen die Bezirksvorsteher*innen, warum sie hinter der Aktion stehen. Den feierlichen Abschluss gestaltet Bürgermeister Michael Ludwig mit einem Weihnachtsgruß und Dank an alle, die mitgemacht haben.

„ Weihnachten ist eine besinnliche Zeit, die man am liebsten mit Freunden und Familien verbringt. Es ist aber insbesondere auch eine Zeit der Solidarität und Nächstenliebe – zwei Werte, die zur DNA der Wienerinnen und Wiener und unserer Stadt zählen. Deshalb lade ich Sie ein, beim umgekehrten Adventkalender der Volkshilfe mitzumachen und Menschen, die es im Leben schwieriger erwischt haben, eine Freude zu machen und ihnen ebenso ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Wien steht zusammen und hilft 365 Tage im Jahr, aber besonders auch zu Weihnachten. “, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„ Der umgedrehte Adventkalender steht für gelebte Solidarität, gerade in einer Zeit, in der viele Menschen Unterstützung brauchen. Dass sich heuer alle Bezirksvorsteher*innen beteiligen, ist ein starkes Zeichen für das soziale Miteinander in Wien. Mein besonderer Dank gilt Bürgermeister Michael Ludwig, der die Aktion mit seiner Teilnahme am 24. Dezember abschließt und damit ein wichtiges Signal sendet “, sagt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.

Mitmachen leicht gemacht

Mitmachen ist einfach: Ein Korb oder Karton zu Hause aufstellen und täglich eine Kleinigkeit hineingeben – haltbare Lebensmittel, Hygieneprodukte, Kleidung oder kleine Aufmerksamkeiten.

Weitere Infos zur Aktion, Abgabestellen und eine Liste geeigneter Spenden auf: Umgekehrter Adventkalender - Volkshilfe Wien

Die Social-Media-Clips werden laufend auf den Kanälen der Volkshilfe Wien veröffentlicht.