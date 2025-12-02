  • 02.12.2025, 11:30:33
  • /
  • OTS0099

Gigi D’Agostino bringt seine 360°-Experience in die Wiener Marx Halle

Gigi D'Agostino mit neuer Show in der Marx Halle Wien
Wien/Klagenfurt (OTS) - 

Am 21.05.2026 wird die geschichtsträchtige Marx Halle Wien zum vibrierenden Zentrum der internationalen Dance-Szene. Niemand Geringerer als Gigi D’Agostino, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der elektronischen Musik, bringt seine spektakuläre 360-Grad Show in die österreichische Hauptstadt. Ein Abend, der den Industrie-Charme der Location mit moderner Club-Ästhetik zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen lässt.

Kaum ein Artist hat die europäische Dance-Kultur so geprägt wie Gigi D’Agostino. Hits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ oder „In My Mind“ haben längst Kultstatus erreicht. In Wien entfalten sie nun ihre volle Kraft in einer neuen, immersiven Dimension. Die Marx Halle verwandelt sich in ein Rundum-Erlebnis, in dem Sound, Licht und Visuals nicht nur wahrgenommen, sondern von allen Seiten gespürt werden.

Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht und ein Gigi D’Agostino in Höchstform, machen diese Show zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt.

Tickets für die 360 Grad Show von Gigi D’Agostino in Wien sind ab Donnerstag, 04.12.2025 um 11:00 Uhr in allen ÖTicket Vorverkaufsstellen & direkt unter www.semtainment.at erhältlich.

TICKETS

Donnerstag, 04.12. ab 11:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt

Semtainment GmbH & Co KG
Julia Wastian, BA
Telefon: 06645024713
E-Mail: julia@seg.show

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | Y21

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright