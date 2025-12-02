Neuer Rasen für das Sport-Club-Stadion: Baufortschritt voll im Plan

Wien (OTS) -

Die Runderneuerung des Sport-Club Platzes in Hernals geht in die finale Etappe. Nach der Errichtung der neuen Haupttribüne und der neuen Friedhofstribüne wurde in den vergangenen Wochen der Rasen verlegt. Sportstadtrat Peter Hacker machte sich am Dienstag ein Bild vom Baufortschritt am traditionsreichen Standort, der von der Stadt Wien zu einem nachhaltigen und multifunktionalen Stadion weiterentwickelt wird. Die Übergabe für den Betrieb erfolgt Ende März.

Stadtrat Peter Hacker: „Es freut mich, dass das Bauprojekt so gut voranschreitet. Der Sport-Club Platz gehört zur Identität des Bezirks und unserer Stadt. Mit der Modernisierung schaffen wir eine Sportstätte, die Tradition und Nachhaltigkeit verbindet. Der Wiener Sport-Club bekommt ein neues Zuhause, daneben werden hier aber auch andere Sportveranstaltungen stattfinden.“

Runderneuerung einer Wiener Sportinstitution

Eine der ältesten Sportstätten Wiens erhält seit dem Spatenstich im Oktober 2024 ein modernes Gesicht. Die Erneuerung der Haupttribüne und der Friedhofstribüne erfolgt nach nachhaltigen Standards mit extensiver Dachbegrünung. Die bestehende Südtribüne, die sogenannte „Blaue Tribüne“, wird umfassend saniert und mit neuen Sanitäranlagen sowie zwei Kiosken ausgestattet. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Stadion 5.622 Besucher*innen bei nationalen Spielen und 4.645 Besucher*innen bei internationalen Begegnungen fassen. Die bauliche Fertigstellung wird Ende 2025 erfolgen, die vollständige Inbetriebnahme im zweiten Quartal 2026.

Multifunktional, nachhaltig und zukunftsfit

Das Stadion entsteht nach dem Standard „UEFA Kategorie 2“ und ermöglicht künftig Begegnungen des ÖFB-Frauen-Nationalteams sowie sämtlicher Nachwuchs-Nationalteams. Darüber hinaus werden auf dem vergrößerten Spielfeld auch internationale Football- und Rugbyspiele möglich sein.

Durch ein neues Kopfgebäude zwischen den Tribünen entstehen zusätzliche Seminar- und Büroräumlichkeiten, wodurch das gesamte Areal vielseitig nutzbar wird. Auf dem Dach der Haupttribüne wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 100.000 kWh installiert, die gemeinsam mit einer modernen Wärmepumpenanlage eine weitgehend energieautarke Versorgung sicherstellt. Überschüssige Energie wird in die Wiener Netze eingespeist. Auch die Beleuchtung wird umfassend modernisiert und vollständig auf LED-Technik umgestellt. Wie bei bisherigen Bauprojekten von Sport Wien wird eine klimaaktiv-Zertifizierung angestrebt.

David Krapf-Günther, Sektionsleiter Fußball Wiener Sport-Club: „Es ist jeder Termin vor Ort ein besonderer – hier zu stehen und zu sehen, wie unser neues Stadion Tag für Tag mehr Wirklichkeit wird. Jeder Stahlträger, jede Sitzreihe, jedes Detail zeigt: Hier entsteht ein Ort an dem Menschen zusammenkommen, mitfiebern, feiern und neue Erinnerungen schaffen werden. Weil in letzter Zeit öfter über neue Feiertage im Fußball gesprochen wurde - ich kann garantieren, dass wenn sich hier die Tore zum ersten Mal öffnen werden und dieses Stadion mit Leben gefüllt wird, ein Feiertag sein wird.“

Zwei Unternehmen der Wien Holding spielen beim Projekt eine tragende Rolle. So wurde die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH mit der Projektleitung und -steuerung betraut, während die WH Sport beim Betrieb der runderneuerten Anlage mitwirken wird. Für die Geschäftsführung der WH Sport sind Christoph Joklik und Sonja Zahradník-Leonhartsberger verantwortlich, die bereits die neue Sport Arena Wien erfolgreich leiten: „Wir bringen unsere Erfahrung aus dem Betrieb und Sportmanagement der Sport Arena Wien ein, um auch den Sport-Club Platz als moderne, nachhaltige und vielseitige Sportanlage zu etablieren. Unser Anspruch ist ein Betrieb, der effizient, wirtschaftlich und nutzer*innenfreundlich ist – damit Tradition und Zukunft hier eine gemeinsame Heimat finden.“

Bezirksvorsteher Peter Jagsch: „Die Sanierung des Sport-Club-Platzes schreitet zügig voran, und die Vorfreude auf die ersten Spiele im neuen Stadion im Frühjahr 2026 ist in unserem Bezirk schon sehr groß. Ich freue mich sehr, dass der älteste noch bespielte Fußballplatz Österreichs nach der Sanierung sowohl von unserem Hernalser Traditionsverein Wiener Sport-Club als auch von diversen österreichischen Fußballnationalteams genutzt wird. Der großartige Erfolg der U17 bei der WM in Doha zeigt, dass sich unsere besten Nachwuchsfußballer eine tolle Kulisse mit vielen Zuschauer*innen in einem modernen Ambiente mehr als verdient haben.“

Baufortschritt sichtbar: Rasen verlegt, nächste Schritte eingeleitet

Bei der Begehung präsentierte sich das Stadion sichtbar im Aufbruch. Der neue Rasen wurde vollständig verlegt, die neuen Tribünenstrukturen sind weit fortgeschritten, und im Innenbereich laufen die Installationsarbeiten für Technik und Infrastruktur. Karin Satzinger, stv. Abteilungsleiterin Sport Wien (MA 51): „Die Verlegung des Rasens ist ein sichtbares Signal dafür, wie rasch und präzise auf dieser Baustelle gearbeitet wird. Das Stadion nimmt jeden Tag mehr Gestalt an und wir liegen voll im Plan, um Ende März an die Betriebsführung übergeben zu können. Diese Anlage wird ein bedeutendes Zentrum für den Sport im 17. Bezirk und für ganz Wien werden.“