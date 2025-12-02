  • 02.12.2025, 11:09:02
Hergovich: EVN muss endlich Preise senken

Dramatisch hohe Inflation ist Arbeitsauftrag für Landesenergieversorger

St. Pölten (OTS) - 

„Noch immer liegt die Inflation in Österreich über 4 Prozent. Das gefährdet unseren Wohlstand, führt zu zunehmender Deindustrialisierung und kostet die Familien im Land mehr und mehr des verfügbaren Einkommens. Statt es sich auf den Übergewinnen bequem zu machen, ist die EVN dringend gefordert endlich die Energiekosten zu senken. Denn Energie ist mit 12 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr der Hauptpreistreiber“, sagt Kontroll-Landesrat, SPÖ-NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich und führt fort:

„Vergleicht man die Preise der Landesenergieversorger bei der E-Control, dann beträgt der Preisaufschlag der EVN (1207,45 Euro laut E-Control) pro Jahr schon fast 300 Euro zur TIWAG (924,05). (Anm.: Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom.) Die EVN ist damit rund ein Drittel teurer als die TIWAG. Deren Preis liegt mit 9,8 Cent pro Kilowattstunde bereits unter 10 Cent. Ein dringender Auftrag an die EVN, die Preise zu senken. Im Niederösterreich-Plan (www.nötigfürnö.at) schlagen wir die Verpflichtung der EVN auf Gemeinnützigkeit vor, um endlich die Preise senken zu können.“

