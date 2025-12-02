Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung beschloss, den Tätigkeitsbericht der NÖ Umweltanwaltschaft für das Kalenderjahr 2024 dem NÖ Landtag vorzulegen. Der Bericht wird auf der Homepage des NÖ Landtages veröffentlicht.

Für die Aktivitäten des Krahuletz-Museums in Eggenburg in den Jahren 2026 bis 2028 wurde ein Fördervertrag mit einer jährlichen Förderung in der Höhe von 140.000 Euro genehmigt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Tennis wurde eine Förderung des Lande Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2025 bis 31. Dezember 2025 in Höhe von 131.500 Euro genehmigt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nahwuchsleistungssport in den Sparten „Ski Alpin“, „Snowboard“, „Ski Nordisch“ und „Grasski“ wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Mai 2025 bis 30. April 2026 in Höhe von 188.800 Euro genehmigt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Handball wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 in Höhe von 181.000 Euro genehmigt.

Ebenso wurde zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Eishockey eine Förderung des Landes für den Zeitraum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 in Höhe von 210.000 Euro beschlossen.

Durch einen weiteren Beschluss werden Schulerhalter für Maßnahmen im Personalbereich und zur Verbesserung der schulischen Infrastrukturen für ganztägige Schulformen in Höhe von gesamt 1.361.268,85 Euro gefördert.