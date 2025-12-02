„Können wir uns Österreich noch leisten?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 3. Dezember

Wien (OTS) -

Das Loch in Österreichs Staatskassa ist riesengroß. Gleichzeitig kosten neun Bundesländer, neun Landtage und verschlungene Zuständigkeiten bei Gesundheit und Bildung jährlich Milliarden. Die Republik regiert sich selbst zu teuer. Das ist seit Jahrzehnten bekannt – aber die politische Realität hat konsequent Reformen unmöglich gemacht. Ist nun der Druck der leeren Kassa so groß, dass Veränderungen möglich scheinen – oder ist die komplizierte Verteilung von Macht und Geld im Staate Österreich dauerhaft reformresistent?

Darüber diskutiert Wolfgang Geier am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, in der jüngsten Ausgabe des ORF-III-Polittalks „zur SACHE“ mit Harald Himmer (stellvertretender ÖVP-Klubobmann und ÖVP-Fraktionsführer im Bundesrat), Heide Schmidt (Parteigründerin und ehemalige Vorsitzende Liberales Forum sowie erste Dritte Nationalratspräsidentin), Kathrin Stainer-Hämmerle (Politikwissenschafterin, FH Klagenfurt) und Franz Fiedler (ehemaliger Rechnungshofpräsident und Vorsitzender des Österreich-Konvents).

