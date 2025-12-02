Julia Weberberger neu im Vorstand von Green Energy Lab

Wien (OTS) -

Julia Weberberger leitet die Konzernstrategie der Energie AG Oberösterreich und verfügt über umfassende Expertise in Strategieentwicklung, Change-Management und agiler Organisationsentwicklung. In ihrer aktuellen Funktion treibt sie zentrale Initiativen zur Gestaltung der Energiewende voran und verantwortet das Nachhaltigkeitsmanagement des Konzerns. Zuvor leitete sie die operative Personalabteilung und gestaltete zukunftsorientierte HR-Strategien maßgeblich mit. Ihre akademische Ausbildung in Rechtswissenschaften, Psychologie und Changemanagement ergänzt ihre breite praktische Erfahrung und ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf Transformationsprozesse.

„ Wir müssen den Herausforderungen der Zukunft proaktiv begegnen. Forschung an technologischen Lösungen für eine erneuerbare Energiezukunft ist ein entscheidender Hebel und genau hier setzt das Green Energy Lab an “, sagt Julia Weberberger, neue Obfrau-Stellvertreterin von Green Energy Lab.

„ Wir begrüßen den Beitritt der Energie AG Oberösterreich und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Julia Weberberger im Vorstand von Green Energy Lab. Damit wird unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft weiter gestärkt “, sagt Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab.

Über Green Energy Lab

Die Forschungsinitiative Green Energy Lab ist ein gemeinnütziger Verein für angewandte Forschung im Bereich erneuerbare Energie- und Wärmelösungen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2018 von Wien Energie, EVN, Energie Steiermark und Burgenland Energie. Die Energie AG kam 2025 als fünftes Mitglied hinzu. Green Energy Lab verfügt über ein breites Netzwerk mit mehr als 350 Institutionen aus marktnaher Forschung, Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Der Fokus der Vereinsaktivität liegt auf der Entwicklung, Umsetzung und Systemintegration von Energieinnovationen an der Schnittstelle zwischen Technologieentwicklung und dem Markt.

Über Energie AG

Die Energie AG Oberösterreich ist Impulsgeberin einer nachhaltigen Energiezukunft und setzt als größter Energieversorger in der größten Industrieregion Österreichs alles daran, den Kreislauf aus Erzeugung, Verteilung und Verwertung zu dekarbonisieren – also den CO2-Ausstoß des gesamten Unternehmens nachhaltig zu reduzieren. Das Ziel ist die Klimaneutralität und Unabhängigkeit bis 2035, bei Gewährleistung der Ver- und Entsorgungssicherheit. Bis zum Jahr 2035 sollen insgesamt mehr als 1 TWh pro Jahr aus erneuerbaren Energiequellen, wie Wasser, Wind und Sonne kommen. Dies entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 330.000 Haushalten und damit von mehr als 700.000 Menschen. Mit der Errichtung des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee setzt die Energie AG einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Energiezukunft.