Prämierte Architektur „made in Austria“ im Ringturm

Wien (OTS) -

Die renommierte Ausstellungsreihe „Architektur im Ringturm“ des Wiener Städtischen Versicherungsvereins zeigt die sieben Preisträger:innen des österreichischen Bauherr:innenpreises 2025. Aus insgesamt 112 eingereichten Projekten aus allen Bundesländern wurden 24 für die Shortlist nominiert, aus denen die Hauptjury schließlich die sieben Siegerprojekte aus Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Wien kürte. In der Ausstellung im Ringturm sind alle 24 nominierten Projekte der Shortlist zu sehen, mit besonderer Hervorhebung der Preisträger:innen, die jeweils exemplarisch für ein bestimmtes baukulturelles Engagement stehen.

Pionierprojekt „Loftflügel“

Zu den Preisträger:innen zählt auch der „Loftflügel“ an der Ecke Bruno-Marek-Allee / Taborstraße in Wien, realisiert von der Wiener Städtischen Versicherung in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro StudioVlayStreeruwitz ZT. Die Jury würdigt das Projekt als wegweisenden Beitrag, der im freifinanzierten Wohnbau neue Maßstäbe setzt – architektonisch, sozial wie auch prozessual. Der „Loftflügel“ demonstriert, dass Flexibilität, Nachhaltigkeit und Markttauglichkeit im modernen Wohnbau kein Widerspruch sein müssen, sofern Bauherrin und Architekt:innen konsequent und innovativ zusammenarbeiten.

Die Ausstellung wurde am 1. Dezember feierlich eröffnet und ist von 2. Dezember 2025 bis 6. März 2026 im Ausstellungszentrum im Ringturm (Schottenring 30, 1010 Wien) bei freiem Eintritt zu sehen.

Einige Eindrücke der Ausstellungseröffnung unter:

www.wst-versicherungsverein.at/sponsoring-presse/bhp25/

Detaillierte Informationen sowie Pressefotos ausgewählter Bauten unter:

www.airt.at/ausstellung/bauherrinnenpreis-2025/