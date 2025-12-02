  • 02.12.2025, 11:00:33
Teddybärkrankenhaus in Wien: Eröffnung mit zahlreichen Kindern und Kuscheltieren

Kindern spielerisch die Angst vor Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten nehmen

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39644 Kindern die Angst vor Arztbesuchen oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen – das ist das zentrale Anliegen der Aktion „Teddybär-Krankenhaus“. Von Dienstag, dem 2. Dezember 2025, bis Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, öffnet das Spital in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien seine Türen für alle Teddys, Kuscheltiere und Puppen.
Wien (OTS) - 

Hunderte Kinder brachten heute ihre Lieblings-Teddys, Kuscheltiere und Puppen ins Teddybärkrankenhaus in Wien, einer Initiative in Zusammenarbeit mit der MedUni Wien, der Austrian Students’ Association (AMSA), der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und dem Akademischen Fachverein österreichischer Pharmazeut_innen. In den liebevoll gestalteten Ambulanzen wurden die Kuscheltiere von den jungen Assistenzärzt:innen untersucht, behandelt und sogar operiert. Auch der Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Johannes Steinhart und Anita Holzinger, Curriculumdirektorin Zahnmedizin der MedUni Wien, unterstützten tatkräftig bei Röntgenuntersuchungen und Operationen.

Das Teddybärkrankenhaus läuft noch bis Donnerstag, 4. Dezember. Betreut werden die Kids und ihre Lieblinge von den „Teddy-Docs“, Studierenden der MedUni Wien. Simuliert wird ein echter Spitalsbesuch: Es gibt eine Aufnahmestation, eine Notfallambulanz, eine Zahnklinik und OP-Säle. Man kann ein EKG oder eine Computertomografie machen lassen. Die Kinder sind als Assistenzärzt:innen aktiv mit dabei. Ziel der Aktion, die heuer zum 21. Mal stattfindet, ist es, den Kindern die Angst vor dem Arztbesuch oder dem Spitalsaufenthalt zu nehmen.

Teddybärkrankenhaus 2025 – noch bis Donnerstag geöffnet

2.12.-4.12. 2025 (9.00-12 bzw. 13-16 Uhr, Eintritt frei – für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren geeignet, keine Anmeldung für Einzelpersonen nötig, Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, 1. Stock). Die Veranstalter bitten um das Mitbringen von Hausschuhen oder Sportschuhen. Die Vormittage sind für angemeldete Schulklassen reserviert, am Nachmittag können Kinder spontan mit ihren Teddys vorbeikommen.

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Spitalgasse 23
1090 Wien
Tel.: +43 1 40 160 - 11 502
presse@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Kathrin McEwen
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +43-1-51501 - 1415,
0664/969 75 26
mcewen@aekwien.at
http://www.aekwien.at

