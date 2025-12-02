  • 02.12.2025, 10:56:32
Zweite Ausgabe des „ZIB Magazin Media“ über die Datenbrille im Alltag

Am 3. Dezember um 20.02 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Zweite Ausgabe des neuen „ZIB Magazin Media“: Am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, geht es um 20.02 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON bei Philipp Maschl um die „Datenbrille im Alltag“. Wir sind mittlerweile ständig unter Beobachtung. In jedem Lokal, in jedem Supermarkt, in der Öffentlichkeit kann gefilmt werden. Sichtbar mit unseren Smartphone-Kameras, aber auch nicht so gut sichtbar – etwa mit Smart Glasses. Vor einiger Zeit hat der Facebook-Mutterkonzern Meta eine Datenbrille gemeinsam mit dem Hersteller Ray Ban herausgebracht. Doch wann darf damit in welchen Situationen gefilmt werden? Was können wir tun, wenn wir im Alltag nicht gefilmt werden wollen? „ZIB Magazin Media“ begleitet einen Datenbrillen-Nutzer in seinem Alltag und spricht mit Datenschutz- und Rechtsexpertinnen über die gängige Rechtslage in puncto Filmaufnahmen im öffentlichen und privaten Raum.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

