AVISO: Pressekonferenz: Ergebnisse der Erhebung zur Freiwilligentätigkeit 2025, Donnerstag, 4.12.2025, 10:30 Uhr
Aktuelle Daten unterstreichen Bedeutung und Vielfalt freiwilliger Arbeit in Österreich
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und Statistik Austria laden herzlich zur Präsentation der aktuellen Erhebung zur Freiwilligentätigkeit 2025 ein. Die neuen Daten zeigen eindrucksvoll, wie bedeutend freiwilliges Engagement für Österreich ist und wie vielfältig die Einsatzbereiche sind.
Die Pressekonferenz findet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, im LernLEO des Samariterbundes, Große Stadtgutgasse 28, 1020 Wien, statt:
Begrüßung durch Birgit Greifeneder, Leiterin der Abteilung „Kinder, Jugend & Familie“, Samariterbund Wien
Teilnehmer:innen der PK
- Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Manuela Lenk, Generaldirektorin von Statistik Austria
- Franz Schnabl, Präsident Samariterbund Österreich
- Freiwillige des Samariterbundes aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen
Zeit & Ort
Donnerstag, 4.12.2025, 10:30 Uhr
LernLEO – Große Stadtgutgasse 28, 1020 Wien
Um Anmeldung unter pressesprecher@sozialministerium.gv.at wird gebeten.
Kontaktinformation:
Christoph Ertl
Pressesprecher von Bundesministerin Korinna Schumann
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
+43 664 88 777 555
christoph.ertl@sozialministerium.gv.at
Heidi Liedler-Frank
Statistik Austria, Kommunikation
+43 1 711 28-7851
heidi.liedler-frank@statistik.gv.at
Franziska Springer
Pressesprecherin Samariterbund Österreich
+43 664 88 94 88 35
