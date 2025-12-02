AVISO: Pressekonferenz: Ergebnisse der Erhebung zur Freiwilligentätigkeit 2025, Donnerstag, 4.12.2025, 10:30 Uhr

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und Statistik Austria laden herzlich zur Präsentation der aktuellen Erhebung zur Freiwilligentätigkeit 2025 ein. Die neuen Daten zeigen eindrucksvoll, wie bedeutend freiwilliges Engagement für Österreich ist und wie vielfältig die Einsatzbereiche sind.

Die Pressekonferenz findet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, im LernLEO des Samariterbundes, Große Stadtgutgasse 28, 1020 Wien, statt:

Begrüßung durch Birgit Greifeneder, Leiterin der Abteilung „Kinder, Jugend & Familie“, Samariterbund Wien

Teilnehmer:innen der PK

- Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

- Manuela Lenk, Generaldirektorin von Statistik Austria

- Franz Schnabl, Präsident Samariterbund Österreich

- Freiwillige des Samariterbundes aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen

Zeit & Ort

Donnerstag, 4.12.2025, 10:30 Uhr

LernLEO – Große Stadtgutgasse 28, 1020 Wien

Um Anmeldung unter pressesprecher@sozialministerium.gv.at wird gebeten.

Kontaktinformation:

Christoph Ertl

Pressesprecher von Bundesministerin Korinna Schumann

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

+43 664 88 777 555

christoph.ertl@sozialministerium.gv.at

Heidi Liedler-Frank

Statistik Austria, Kommunikation

+43 1 711 28-7851

heidi.liedler-frank@statistik.gv.at

Franziska Springer

Pressesprecherin Samariterbund Österreich

+43 664 88 94 88 35

franziska.springer@samariterbund.net