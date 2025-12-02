  • 02.12.2025, 10:44:32
  • /
  • OTS0077

AVISO: Pressekonferenz: Ergebnisse der Erhebung zur Freiwilligentätigkeit 2025, Donnerstag, 4.12.2025, 10:30 Uhr

Aktuelle Daten unterstreichen Bedeutung und Vielfalt freiwilliger Arbeit in Österreich

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und Statistik Austria laden herzlich zur Präsentation der aktuellen Erhebung zur Freiwilligentätigkeit 2025 ein. Die neuen Daten zeigen eindrucksvoll, wie bedeutend freiwilliges Engagement für Österreich ist und wie vielfältig die Einsatzbereiche sind.

Die Pressekonferenz findet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, im LernLEO des Samariterbundes, Große Stadtgutgasse 28, 1020 Wien, statt:

Begrüßung durch Birgit Greifeneder, Leiterin der Abteilung „Kinder, Jugend & Familie“, Samariterbund Wien

Teilnehmer:innen der PK

- Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

- Manuela Lenk, Generaldirektorin von Statistik Austria

- Franz Schnabl, Präsident Samariterbund Österreich

- Freiwillige des Samariterbundes aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen

Zeit & Ort

Donnerstag, 4.12.2025, 10:30 Uhr

LernLEO – Große Stadtgutgasse 28, 1020 Wien

Um Anmeldung unter pressesprecher@sozialministerium.gv.at wird gebeten.

Kontaktinformation:

Christoph Ertl

Pressesprecher von Bundesministerin Korinna Schumann

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

+43 664 88 777 555

christoph.ertl@sozialministerium.gv.at

Heidi Liedler-Frank

Statistik Austria, Kommunikation

+43 1 711 28-7851

heidi.liedler-frank@statistik.gv.at

Franziska Springer

Pressesprecherin Samariterbund Österreich

+43 664 88 94 88 35

franziska.springer@samariterbund.net

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
Christoph Ertl
E-Mail: Christoph.Ertl@sozialministerium.gv.at
Website: https://www.sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright