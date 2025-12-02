FPÖ – Petschnig: „Böllerangriff auf einen Krampus durch 12-jährigen Syrer ist nächster trauriger Beweis für importierte Gewalt“

Wien (OTS) -

„Diese furchtbare Tat ist ein weiterer trauriger Beweis für die importierte Gewalt, die mit der von den Systemparteien und ÖVP-Innenministern zugelassenen illegalen Masseneinwanderung in unser Land gekommen ist“, erklärte heute der burgenländische FPÖ-Landesparteiobmann NAbg. MMag. Alexander Petschnig, nachdem am Sonntag ein 12-jähriger Syrer in Pinkafeld einen Böller auf einen 33-jährigen Krampus geworfen hatte, der daraufhin mit Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich im Krankenhaus behandelt werden musste. „Eines muss aber klar sein: Wer unsere Traditionen und Bräuche verachtet und sogar Menschen angreift, die diese pflegen, hat hier überhaupt nichts verloren“, betonte Petschnig.

Es sei damit verbunden auch ein „politischer Sündenfall“, dass die Einheitsparteien und allen voran die ÖVP bisher alle Anträge der Freiheitlichen im Nationalrat für eine Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre abgelehnt haben. „So ist dieser 12-jährige Böllerwerfer nämlich strafunmündig und wird für seine Gewalttat nicht zur Verantwortung gezogen. Seit 2015 haben sich die Anzeigen gegen Unmündige unter 14 Jahren verdoppelt. Das ist eine direkte Folge der grob fahrlässigen Politik der offenen Grenzen und der unseligen ‚Willkommenskultur‘. Das daraus resultierende Sicherheitschaos muss die Bevölkerung ausbaden“, so Petschnig weiter, der auch an die hohen Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte erinnerte, die aufgrund der islamistischen Terrorgefahr notwendig sein würden.

Es müsse endlich Schluss mit der „Politik des Versagens, des Wegschauens und des Verharmlosens“ sein und eine politische Wende gerade im Bereich der Asyl- und Sicherheitspolitik eingeleitet werden. „Dazu gehört ein sofortiger Asylstopp mit echtem Grenzschutz und rigorosen Abschiebungen, wie wir Freiheitliche sie mit unserer ‚Festung Österreich‘ seit langem fordern. Genauso muss die Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre herabgesetzt werden, um der Explosion gewalttätiger, unmündiger Straftäter Herr zu werden. Das Sicherheitsbedürfnis der Österreicher hat an erster Stelle zu stehen!“, so Petschnig.