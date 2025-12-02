Marktamt: Karmelitermarkt wird zur schaurigen Bühne

Wien (OTS) -

Krampus- und Perchtenläufe sind seit Jahrhunderten alpenländische Tradition, die auch heute noch in weiten Teilen Österreichs, der Schweiz, Bayern und Südtirol abgehalten werden. Das Marktamt holt diesen Volksbrauch nach Wien und veranstaltet am Freitag, den 12.12.2025, einen eben solchen auf dem Karmelitermarkt in der Leopoldstadt.

Los geht’s um 17.00 Uhr, wenn der Krampusverein Nigri Diaboli seine schaurigen Gestalten mit einer atemberaubenden Feuershow über das Marktgelände tanzen lässt. Bereits ab 15.00 Uhr schenken unsere Ehrengäste Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Susi Stach und Karl Fischer gemeinsam mit dem Marktamt, Punsch gegen eine kleine Spende an die Besucher*innen aus. Die Einnahmen kommen dem Lichtblickhof zugute.

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zur Veranstaltung: “Das Marktamt probiert immer wieder etwas Neues, um den Wienerinnen und Wienern die Märkte schmackhaft zu machen. Schon vor zwei Jahren haben wir mit einem Perchtenlauf hier am Karmelitermarkt für Aufsehen gesorgt. Das hat dem Publikum gut gefallen, und darum bringen wir heuer den Krampus hierher.“

„Das Marktamt zeigt mit viel Einsatz, wie lebendig und vielfältig die Veranstaltungen auf unseren Wiener Märkten sind. Ich freue mich, dass hier am Karmelitermarkt auch Krampus und Nikolo vorbeischauen, eine Tradition, die Groß und Klein jedes Jahr begeistert,“ betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

Lichtblickhof

Am Lichtblickhof in Wien und Niederösterreich erhalten schwerkranke, behinderte und traumatisierte Kinder sowie ihre Familien kostenlose, tiergestützte Therapien, vor allem mit speziell ausgebildeten Pferden, aber auch mit anderen Tieren. In geschützter Atmosphäre werden Kraft, Lebensfreude und Selbstvertrauen gestärkt, während Eltern und Geschwister entlastet werden. Der gemeinnützige Verein finanziert sich Großteils über Spenden und Sponsoren, damit die Angebote für die betroffenen Familien kostenlos bleiben.

Auch der Nikolo kommt

Als freundlicher Gegenpart zum Krampus wird auch der Nikolo auf den Märkten für leuchtende Kinderaugen sorgen und unsere beliebten „Sauren Gwichtl’n“ verteilen.

An folgenden Terminen kann man den Nikolo treffen:

Donnerstag, 4.12.2025

09.30 – 10.30 Uhr: 10., Viktor-Adler-Markt

11.00 – 12.00 Uhr: 18., Kutschkermarkt

12.30 – 13.30 Uhr: 20., Hannovermarkt

14.00 – 15.00 Uhr: 14., Matznermarkt

Freitag, 5.12.2025

09.30 – 10.30 Uhr: 21., Floridsdorfer Markt, 2., Vorgartenmarkt

11.00 – 12.00 Uhr: 16., Brunnenmarkt

11.00 – 13.30 Uhr: 06., Naschmarkt inkl. Marktraum

12.30 – 13.30 Uhr: 15., Meiselmarkt

14.00 – 15.00 Uhr: 12., Meidlinger Markt, 22., Mazzucco Markt

Samstag, 6.12.2025

10:00 – 12:00 Uhr: 21., Floridsdorfer Markt

In vielen Dörfern und Städten im Ostalpenraum, im südlichen Bayern, in Südtirol, Welschtirol (Trentino) und vor allem im Vinschgau sowie im Pustertal und Teilen Kroatiens gibt es nach wie vor Krampusumzüge, bei denen als Krampus Verkleidete unter lautem Lärm ihrer Glocken durch die Straßen ziehen, um Passant*innen zu erschrecken. Dabei machen sie manchmal auch Gebrauch von ihren langen Ruten. Der Krampustag ist der 5. Dezember, der Vorabend des Festes des heiligen Nikolaus am 6. Dezember. Üblicherweise erscheinen beide Gestalten gemeinsam am Abend des 5. Dezembers, zum Teil jedoch auch am 6. Dezember. Zu den größten Umzügen mit über eintausend Krampussen gehört der Krampuslauf in St. Johann im Pongau, der jährlich am 6. Dezember stattfindet, sowie der größte Krampuslauf Österreichs in Klagenfurt.



Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 – 8090, auf der Homepage des Marktamtes unter www.marktamt.wien.at, auf Facebook unter Wiener Märkte und ihr Marktamt und auf Instagram unter @marktamt_wien. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.