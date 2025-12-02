Windkraft Simonsfeld mit freiwilligem Nachhaltigkeitsbericht: Klimaresilienz, Lieferketten-Transparenz und ambitionierte Emissionsziele

Ernstbrunn (OTS) -

Die Windkraft Simonsfeld ist einer der führenden Windstromproduzenten Österreichs und ein europaweit tätiges Energiewendeunternehmen. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2024 unterstreicht die Windkraft Simonsfeld eindrucksvoll, dass Nachhaltigkeit und Transparenz tragende Grundprinzipien des Unternehmens sind. 99,9 % taxonomiekonformer Umsatz und ein freiwilliger Nachhaltigkeitsbericht mit Orientierung an den VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs)-Standards unterstreichen die Vorreiterrolle der Windkraft Simonsfeld in ihrem Größensegment. Gleichzeitig zeigt der Bericht, wie Klimaresilienz, strikte ESG-Governance und regionale Wertschöpfung den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben und das Unternehmen langfristig wirtschaftlich stärken.

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der Windkraft Simonsfeld entstand nicht aus regulatorischem Zwang, sondern aus dem eigenen Anspruch heraus, sichtbar zu machen, welche Verantwortung ein Energieunternehmen im gesellschaftlichen Transformationsprozess trägt. Das Unternehmen setzt hier Standards, die weit über gesetzliche Verpflichtungen hinausgehen. „Wir wollen andere Unternehmen inspirieren und zeigen, was - trotz Aufweichung der EU-Berichtsplicht im Zuge der Omnibusverordnung – an Transparenz möglich und sinnvoll ist“, so Finanzvorstand Alexander Hochauer.

Die Windkraft Simonsfeld zeigt im Nachhaltigkeitsbericht 2024, wie konsequente ökologische Verantwortung das gesamte Unternehmen prägt. 99,9 % des Umsatzes sind EU-taxonomiekonform, der freiwillige Bericht orientiert sich an den VSME-Standards und wurde extern geprüft – ein deutliches Signal für echte Transparenz und überprüfbare Maßnahmen. „Nachhaltigkeit ist für uns das Fundament jeder Investitions- und Managemententscheidung“, betont Finanzvorstand Alexander Hochauer. „Gerade in einem energiepolitisch unsicheren Umfeld brauchen wir stabile Strukturen, wirtschaftliche Planbarkeit und vergleichbare ESG-Kennzahlen.“

Risiken managen, ökologische Standards erhöhen

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 zeigt deutlich, wie eng Nachhaltigkeitsziele und interne Steuerungsprozesse bei der Windkraft Simonsfeld miteinander verknüpft sind. Die erstmals eingesetzte Klimarisikoanalyse auf Basis von ÖKS15 (Österreichisches Klimaszenario-Set) und EuroCordex (europäisches Klimamodellierungsprojekt) fließen ins Risikomanagement mit ein und werden künftig für Anpassungsmaßnahmen herangezogen. Parallel dazu stärkt das Unternehmen seine Lieferketten: Ein verpflichtender Supplier Code of Conduct, umfassende ESG-Screenings und klare ökologische sowie soziale Mindeststandards stellen sicher, dass Nachhaltigkeit auch entlang der Wertschöpfungskette berücksichtigt wird.

Auch intern greift ein konsistentes System ineinander: Die Weiterentwicklung nach ISO 9001 und ISO 14001 sowie das Ziel, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2028 zu halbieren. Darüber hinaus bilden verbindliche ökologische Kriterien für alle neuen Projekte einen strukturierten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsrahmen, der das Unternehmen langfristig stärkt. „Wir wollen ein System, das nicht nur erkennt, wo es Verbesserungsbedarf gibt, sondern daraus unmittelbar konkrete Schritte ableitet“, erklärt Technikvorstand Markus Winter. „Erst wenn Analyse, Planung und Umsetzung nahtlos ineinandergreifen, können Anlagen über Jahrzehnte verlässlich funktionieren.“

Nachhaltigkeit als Steuerungsprinzip

Bei der Windkraft Simonsfeld ist Nachhaltigkeit gelebte Unternehmenssteuerung. Investitionsentscheidungen, Standortbewertungen und technische Planungen orientieren sich heute an einem klar definierten Nachhaltigkeitsrahmen, der langfristige Stabilität und Verantwortlichkeit ins Zentrum rückt. Der Bericht zeigt zudem, wie konsequent die Windkraft Simonsfeld bei ihren Projekten regionale Strukturen einbindet und Verantwortung über den unmittelbaren Anlagenbetrieb hinaus übernimmt. Gemeinden, lokale Betriebe und regionale Partner*innen werden frühzeitig in Projekte integriert: von der Kooperation in Infrastrukturfragen über die Unterstützung lokaler Vereine bis hin zu gezielten Sponsorings. Diese umfassende Einbindung auf mehreren Ebenen sorgt dafür, dass Projekte nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und wirtschaftlich positive Wirkung entfalten.

Ökologische Begleitmaßnahmen und mehr Biodiversität

Die Windkraft Simonsfeld untermauert ihren Nachhaltigkeitsanspruch auch mit klaren, messbaren Maßnahmen in den Bereichen Biodiversität, Energieeffizienz und Emissionsreduktion. Neue Projekte werden immer wieder mit ökologischen Ausgleichs- und Biodiversitätsflächen kombiniert, wie etwa Blühstreifen, habitatfördernden Landschaftselementen und naturnah gestalteten Ausgleichsräumen, die langfristig zur Artenvielfalt beitragen. Parallel dazu setzt das Unternehmen interne Effizienzprogramme um: von der Optimierung der Betriebslogistik über gezielte Energieeinsparungen an den Standorten bis hin zur fortlaufenden Elektrifizierung der Fahrzeugflotte.

Den Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Windkraft Simonsfeld finden Sie zum Download unter

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit 94 Windenergieanlagen in Österreich, zwei in Bulgarien und einem Sonnenkraftwerk in der Slowakei produzierte das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von 189.000 Haushalten. Das internationale Energiewende-Unternehmen beschäftigt rund 140 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.600 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. https://www.wksimonsfeld.at