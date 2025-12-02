Neuer Rekord bei Charity Royale: Veni & willhaben sammeln mehr als 600.000 Euro für Herzenswünsche schwerstkranker Kinder bei Make-A-Wish

Österreich (OTS) -

Innerhalb von 30 Livestream-Tagen konnte das größte Gaming Charity-Projekt Österreichs gemeinsam mit seinen Communitys 609.198,42 Euro lukrieren

Dank der großzügigen Spenden können unzählige Herzenswünsche schwerstkranker Kinder in Österreich und Deutschland erfüllt werden

Teilnehmende Streaming-Stars: Papaplatte, CastCrafter, HandofBlood, Mahluna, merleperle und viele mehr

Insgesamt konnte „Charity Royale“ seit 2020 mehr als eine 1,7 Millionen Euro an Spenden sammeln

Gemeinsam mit den Communitys einiger der bekanntesten Streaming-Stars konnten Veni und willhaben im Rahmen der heurigen Ausgabe des jährlichen Gaming Charity-Projektes „Charity Royale“ mehr als 600.000 Euro für Make-A-Wish Österreich und Make-A-Wish Deutschland sammeln. Mit der im Laufe des Novembers gesammelten Summe konnten nun mehr als 60 konkrete Herzenswünsche sowie hunderte weitere anonyme Wünsche schwerstkranker Kinder in Österreich und Deutschland finanziert werden.

Erfolgreicher Spenden-November 2025 mit einem ganz besonderen Highlight

Seit Anfang November wurde im Rahmen des „Charity Royale 2025“-Projektes durchgehend jeden Tag gestreamt. Unter vielen Projekt-Highlights sticht für Initiator und Content Creator Veni aka Rafael Eisler, der “Charity Royal” als Mitbegründer seit der ersten Stunde entscheidend prägt, eines heuer besonders hervor: „Wir haben es in diesem Jahr geschafft, Kinder, deren Wünsche in der Vergangenheit erfüllt werden konnten, in unser Projekt einzubinden und sie LIVE mitwirken lassen. Damit sehen StreamerInnen und deren Communitys aus erster Hand, was sie mit ihrer Teilnahme und Spendenbereitschaft bewirkt haben, nämlich die Lebensrealitäten von Kindern positiv beeinflusst zu haben. Mehrere anwesende Wunschkinder erzählten uns ihre Geschichten, von der überwältigenden Wunscherfüllung und den langfristigen positiven Effekten, die ihnen durch schwere Zeiten helfen.“

Charity Royale: Mehr als 1,7 Mio. Euro Gesamterlös seit 2020

Charity Royale entstand 2018, als Veni und der größte digitale Marktplatz Österreichs erstmals einen einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream übertragen haben. Heute ist Charity Royale, nicht zuletzt dank treuer Communitys, die größte Gaming Charity-Initiative des Landes. Seit Make-A-Wish Österreich im Jahr 2020 mit ins Boot geholt wurde, wurden insgesamt mehr als 1,7 Millionen Euro an Erlös erzielt. Das heurige Projekt durfte sich auch heuer auf die Unterstützung zahlreicher Top-Streamerinnen und Shooting-Stars verlassen - unter ihnen Papaplatte, CastCrafter, HandofBlood, Mahluna, BastiGHG, merleperle - sowie 116 Community-StreamerInnen. In Summe wurden mehr als 17.400 Spenden von rund 11.000 verschiedenen EinzelspenderInnen abgegeben.

Community die etwas bewegt

Franz Vošicky, Chapter Lead Consumer Marketing bei willhaben und Mitbegründer von Charity Royale, begeistert: „Jedes Jahr nehmen wir uns mit der Community abermals neue Ideen und neue Ziele vor. Mit dem Eröffnungs-Stream kommt dann diese unglaubliche Dynamik aus der Community, die es Charity Royale ermöglicht, sich von Mal zu Mal noch einmal selbst zu übertreffen. Diese Leidenschaft, das Miteinander und der ehrliche Wille, etwas Positives für Mitmenschen zu bewirken, dem kann man sich einfach nicht entziehen. Ich möchte mich auch heuer wieder im Namen von willhaben ausdrücklich für diese vielen Stunden Einsatz und Unterstützung von ganzem Herzen bedanken. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass wir mit diesem unglaublichen Ergebnis heuer so viele Herzenswünsche erfüllen können, wie nie zuvor.“

Birgit Fux, Geschäftsführerin von Make-A-Wish Österreich, unterstreicht: „Wir sind Jahr für Jahr vom Engagement aller Menschen, die an Charity Royale mitwirken, völlig überwältigt. Die Freude, dass das am Ende immer auch noch mit einer derart außergewöhnlichen Spendenbereitschaft der ZuschauerInnen honoriert wird, ist kaum in Worte zu fassen. Im Namen von Make-A-Wish möchte ich mich herzlich bei allen SpenderInnen, StreamerInnen und InitiatorInnen für diesen unglaublichen Streaming-Monat sowie für ihre unermüdliche Motivation, schwerstkranke Kinder auf ihrem Weg zu unterstützen, bedanken.“

Charity Royale 2025 auf einen Blick

Spektakuläres Gaming-Entertainment von Veni und willhaben von 1. bis 30. November 2025

Spendenerlös: 609.198,42 Euro aus 17.440 Einzelspenden von 11.379 Personen

31 Streaming-Größen: U.a. Papaplatte, CastCrafter, HandofBlood, Mahluna, BastiGHG, merleperle, Veni - sowie 116 Community-StreamerInnen

Der Reinerlös geht ohne Abzug direkt an Make-A-Wish Österreich und Make-A-Wish Deutschland, die damit insgesamt mehr als 60 Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern erfüllen

Alle Infos zum größten karitativen Streaming-Event Österreichs und zum Programm des vergangenen Monats sind auch unter charityroyale.at zu finden



Über Charity Royale

Charity Royale entstand 2018, als Veni und der größte digitale Marktplatz Österreichs willhaben erstmals einen einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream übertragen haben. Aufgrund des großen Erfolgs und der unfassbar hohen Spendenbereitschaft der ZuseherInnen ging Charity Royale 2025 bereits in die achte Runde. In den vergangenen Jahren wurde das Projekt Charity Royale mehrfach ausgezeichnet: Mit dem österreichischen Fundraising Award, dem Goldenen Hashtag als bestes Influencer-Projekt des Landes sowie einem Wirtschaft hilft-Award des Fundraising Verbands Austria.



Über Make-A-Wish Österreich

Make-A-Wish Österreich ist ein karitativer Verein, der mit Hilfe ehrenamtlicher WunscherfüllerInnen Herzenswünsche schwerstkranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren erfüllt. Der Verein besteht in Österreich bereits seit 1997, international seit 1980. Bisher konnten in Österreich mehr als 2.000 Wünsche erfüllt werden. Make-A-Wish Österreich verfügt über das österreichische Spendengütesiegel, ist rein Spenden finanziert und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Ausgenommen sind aus rechtlichen Gründen Spenden, die von ÖsterreicherInnen an Make-A-Wish Deutschland® überwiesen werden.