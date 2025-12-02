  • 02.12.2025, 10:16:32
FPÖ-Scherzer: „Frauenhaus-Missstände werden mit Neubau unter Teppich gekehrt“

SPÖ darf nach solch schweren Vorwürfen nicht zur Tagesordnung übergehen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Nach solch schweren Vorwürfen über zahlreiche Missstände kann man nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich LAbg. Anja Scherzer einen aktuellen Bericht der „Kronenzeitung“ über das Frauenhaus Mödling.

Keine Rückzugsmöglichkeiten, spielerisch überwindbare Zäune, Schimmel – viele gepeinigte Frauen haben laut Bericht den Platz im Frauenhaus verweigert und seien zum Gewalttäter zurückgekehrt. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass Fördergelder für SPÖ-nahe Kindergärten zweckentfremdet worden seien. Ein Neubau soll nun alle Vorwürfe und Verdachtsmomente begraben.

„SPÖ-Politikerinnen stehen immer an vorderster Front, wenn es um Hochglanzfotos im „Kampf gegen Gewalt an Frauen“ geht, aber in der harten Realität wird einfach Geld kassiert und weggesehen“, so Anja Scherzer. „Das ist der nächste Schlag ins Gesicht aller misshandelten Frauen, Mütter und Kinder, Frau Schmidt, Frau Königsberger-Ludwig und Frau Prischl“, schließt Scherzer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

