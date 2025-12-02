Marchetti: „Kickl-Formel: Kuala Lumpur für FPÖ-Bonzen statt Verhandlung zu billigem Strom für Österreicher“

Wien (OTS) -

„Anstatt das Billigstromgesetz zu verhandeln, jetten FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger und FPÖ-General Christian Hafenecker lieber im Ausland herum und lassen die Österreicherinnen und Österreicher im Stich. Die FPÖ kritisiert vollmundig Reisen von Regierungsmitgliedern. Ganz im Sinne ihrer Doppelmoral fliegt der FPÖ-Bonze Hafenecker um 7000 Euro Steuergeld Business Class zu einer Konferenz, deren Mehrwert fragwürdig ist. Stattdessen werden Verhandlungstermine zum Billigstromgesetz abgesagt. Das Gesetz ist zentral für billigere Energiepreise für die Österreicherinnen und Österreicher“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter betont: „Die FPÖ unter Herbert Kickl macht sich ein schönes Leben auf Steuerzahlerkosten, ohne Leistungsnachweis und ist nicht willens, Verantwortung zu übernehmen.“