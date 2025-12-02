Kulinarisches Angebot in aspern Seestadt wächst weiter

Wien (OTS) -

Die Seestadt und das Seestädter Einkaufsstraßenmanagement freuten sich in den vergangenen Wochen über gleich drei Neueröffnungen in der Gastronomieszene. Das Franchise Kenny’s Bowls steht für frisches Urban Food und bringt seit Oktober ein abwechslungsreiches Angebot an Poké Bowls, Waffeln, Smoothies und Säften in das moderne Ambiente des nachhaltigen Gebäudekomplexes ROBIN Seestadt, der unter anderem einen Hochschul-Hub mit drei Universitäten beheimatet. Direkt gegenüber, am Eva-Maria-Mazzucco-Platz, präsentiert das Bistro und Café Vegan Kiss eine vielfältige, ausschließlich vegane Karte. Von Dienstag bis Samstag serviert der Familienbetrieb rein pflanzliche Sandwiches, Bagles, Flammkuchen, Mehlspeisen sowie täglich wechselnde Mittagsmenüs. Nördlich des Sees – im Quartier Am Seebogen – hat sich Ciao Ragazzi niedergelassen. Hier gibt es authentische neapolitanische Pizza zur Abholung und bald auch mit Lieferung.

Die neuen Lokale setzen jeweils eigene Akzente und bereichern das bereits vielfältige gastronomische Seestädter Gesamtangebot. Vom etablierten italienischen Restaurant über österreichische Küche bis hin zu asiatischer und orientalischer Kulinarik– für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mehrere Cafés sowie in den Sommermonaten die beliebte Cocktailbar am See und ein Eissalon runden das Angebot ab. Der gastronomische Mix der Seestadt ist ein wichtiger Teil der städtebaulichen Vision: lebendige Quartiere mit unterschiedlichsten Treffpunkten.

Strategisches Angebotsmanagement

Die Ansiedelung neuer Gastronomiebetriebe und Shoppingpartner wird seit Beginn der Seestadt-Entwicklung strategisch gesteuert und nicht dem Zufall überlassen. Sowohl Kenny´s als auch Vegan Kiss befinden sich auf Flächen der aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH, einem Joint Venture der Wien 3420 aspern Development AG und SES Spar European Shopping Centers. Diese kümmert sich um das professionelle Management, die Vermarktung sowie kuratierte Auswahl der Betriebe entlang der wichtigsten Erdgeschoßzonen der Seestadt – der sogenannten „gemanagten Einkaufsstraße“. Ciao Ragazzi wiederum ist Teil jener Flächen, die direkt von den Bauträgern vergeben werden. Flexible, kleinteilige Geschäftsflächen stehen im Fokus.

„ Die neuen Lokale stärken und schärfen das gastronomische Profil der Seestadt weiter “, betont Martin Hesik, Geschäftsführer der aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH. „ Mit Kenny´s und Vegan Kiss haben wir unser geplantes Angebot im Süden der Seestadt nun vervollständigt und es freut mich besonders, dass unsere Neuzugänge von Seestädter*innen sowie Gästen sofort außerordentlich gut angenommen wurden. Mehr als 6.000 Beschäftigte im Stadtteil können nun auch ihre Mittagspause und ihr After-Work-Dinner noch vielfältiger verbringen. Unser Blick gilt jetzt ganz den Vorbereitungen zur neuen Gastronomiemeile am See. “

Dort, im Quartier Seeterrassen an der Waterfront, entstehen Arkaden mit modernen Lokalen direkt am Wasser und damit einer der spektakulärsten Orte der Seestadt. Die Bautätigkeiten starten bereits 2026.

Von dort wird künftig die Co-kreative Meile – eine zentrale Flanier- und Einkaufsachse – zwischen Zaha-Hadid-Platz und dem Bahnhof Aspern Nord führen.

Bereits jetzt umfasst die gemanagte Einkaufsstraße rund 8.000 m² Verkaufsfläche – bis zur Fertigstellung der Seestadt werden noch etwa 22.000 m² hinzukommen.

Gernot Jung, Manager der Einkaufsstraßengesellschaft aspern Seestadt: „ Mit der gemanagten Einkaufsstraße setzt die Seestadt seit der ersten Stunde auf ein durchdachtes Nahversorgungskonzept. Für Gastronomiebetreiber*innen entsteht dadurch ein professionell organisiertes Umfeld mit klarer Standortstrategie und hoher wirtschaftlicher Attraktivität. Gleichzeitig profitiert die Seestadt von einem stetig mitwachsenden Angebot. Die jüngsten Neueröffnungen zeigen, wie gut unser Weg funktioniert. “

Die Gastro-Neuzugänge der Seestadt im Überblick:

Kenny´s Bowls

Hawaiianische Poké Bowls mit großer Auswahl an Toppings und Saucen, Waffeln, exotische Smoothies, frisch gepresste Säfte. www.kennys.at

Adresse: Gertrud-Bodenwieser-Gasse 4

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 09:00 - 21:00 Uhr, Sa, So & Feiertage: 11:00 - 19:00 Uhr

Vegan Kiss

Rein pflanzliche Sandwiches, Bagels, Flammkuchen, Süßspeisen, täglich wechselnde Mittagsmenüs, Kaffee- und Teespezialitäten, alkoholfreie Drinks. www.vegankiss.at

Adresse: Maria-Tusch-Straße 22 (Zugang Eva-Maria-Mazzucco-Platz)

Öffnungszeiten: Di - Fr: 10:00 - 19:00 Uhr, Sa: 09:00 - 18:00 Uhr

Ciao Ragazzi

Authentische neapolitanische Pizza mit Dips und Toppings, Dessert. www.ciaoragazzi.at

Adresse: Barbara-Prammer-Allee 15

Öffnungszeiten: Mo 12:00 - 20:30 Uhr, Mi - Sa: 12:00 - 20:30 Uhr, So 12:00 - 15:00 Uhr



Alle Gastro- und Shoppingangebote im interaktiven Stadtteilplan: www.aspern-seestadt.at/stadtteilplan

Mehr zur gemanagten Einkaufsstraße: www.aspern-seestadt.at/de/aspern-shopping

Zum Portal von aspern shopping: www.aspern-shopping.at/de



Wien 3420 aspern Development AG

