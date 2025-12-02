Klare Struktur, neue Marke: conet schärft sein Profil als Full-Service-IT-Dienstleister für die digitale Zukunft

Bonn (OTS) -

Zweistelliges Wachstum deutlich über Marktdurchschnitt

Partizipative Prozesse zu Organisationsentwicklung und Marken-Relaunch

Konsequente Ausrichtung auf Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse für zukunftsfähige digitale Lösungen aus einer Hand

conet steigert mit einer klaren Unternehmensstruktur und einer modernen Markenidentität seine Leistungsfähigkeit, Kundenorientierung und Zukunftsfähigkeit als Full-Service-IT-Dienstleister. Für das Bonner IT-Unternehmen ist damit die wesentliche Phase seiner marktorientierten Transformation entlang des Strategieprogramms HORIZON28 auch nach außen sichtbar erfolgreich abgeschlossen. Im Ergebnis richtet sich conet noch gezielter auf aktuelle Marktanforderungen und die konkreten Kundenbedürfnisse in zentralen Digitalisierungsthemen von heute und morgen im öffentlichen Sektor, in der Verteidigungsbranche und in Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities sowie Manufacturing aus.

Kundenorientierte Strukturen sorgen für schnelle, hochwertige Lösungen aus einer Hand

Die strukturelle Weiterentwicklung der conet-Unternehmensgruppe bündelt Fachexpertise, fokussiert die Leistungserbringung und steigert die Effizienz interner Prozesse. Kunden erhalten so schneller und zielgerichteter hochwertige Lösungen aus einer Hand. Die neue Organisationsstruktur ist für die Mitarbeitenden schon gelebte Arbeitswirklichkeit: Das unter aktiver Beteiligung gemischter Teams entwickelte Operating Model ist seit April dieses Jahres bereits in die Praxis umgesetzt. Es baut Redundanzen ab, hebt Synergien und steigert die Handlungsfähigkeit.

Im Dezember 2025 werden nun als konsequenter nächster Schritt die bislang eigenständigen deutschen Tochterunternehmen Babiel GmbH, CONET ISB GmbH und PROCON IT GmbH ebenso wie die CONET Business Consultants GmbH, die CONET Services GmbH und die CONET Solutions GmbH in der conet Deutschland GmbH unter dem Dach der conet Holding GmbH gebündelt. Die Geschäftsführung bilden weiterhin Martin Wibbe als Chief Executive Officer (CEO) und Daniela Bünger als Chief Financial Officer (CFO).

Digitale Lösungen, die Leistung, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit vereinen

Mit dem neuen Claim "Leading forward" bringt conet seinen Anspruch auf den Punkt, seine Kunden als Full-Service-IT-Dienstleister auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten und mit einer starken Basis in Westeuropa digitale Souveränität zu stärken. Mit Lösungen, die Leistung, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit vereinen und damit Wettbewerbsfähigkeit und Fortschritt sichern. Schwerpunkte des geschärften Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security & Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture und Human & Citizen Experience.

"Mit dem Abschluss dieser wesentlichen Phase unserer Transformation nehmen wir strukturell und fachlich die rasanten Entwicklungen in der IT-Dienstleistungsbranche vorweg. Wir steigern unsere Lieferfähigkeit, erreichen für unsere Kunden eine effizientere, agilere und präzisere Leistungserbringung und vereinen die conet-Gruppe unter klaren, gemeinsamen Zielen und Werten", erklärt conet-CEO Martin Wibbe. "Mit gezielten Investitionen in Know-how und Personalaufwuchs stellen wir sicher, dass wir heute und morgen ein zuverlässiger Digitalisierungspartner in der öffentlichen Verwaltung, im Defense Sector und in der Privatwirtschaft sind und bleiben - für eine IT, die Zukunft möglich macht!"

conet-CFO Daniela Bünger ergänzt: "In den vergangenen Monaten haben wir wertvolle Synergien in der conet-Gruppe zielgerichtet nutzen und conet als starke Wachstumsplattform ausbauen können. Im laufenden Geschäftsjahr setzen wir trotz vielfältiger interner Change-Prozesse und einer insgesamt herausfordernden Marktlage unser stabiles Wachstum deutlich über dem Marktdurchschnitt fort. Unsere Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent unterstreichen die Wirksamkeit unserer Transformationsmaßnahmen, erhöhen unsere Sichtbarkeit im Markt und festigen unsere Marktstellung als Partner der Wahl für anspruchsvolle und zukunftsweisende Digitalisierungsvorhaben unserer Kunden."

Kontinuität im Namen und mutige Evolution in Markenidentität und Design

Das inhaltliche und optische Rebranding der conet-Dachmarke nimmt die strategische Transformationslogik auf und betont Zukunftsausrichtung, Modernität und Digitalität. Die Weiterentwicklung fußt ebenfalls auf der Basis eines breiten partizipativen Prozesses: Eine Umfrage unter den Mitarbeitenden ermittelte in mehr als 730 ausgefüllten Fragebögen zentrale Wertevorstellungen und Markenerwartungen. 24 Workshops mit interdisziplinären Teams aus allen Unternehmensbereichen verdichteten die Ergebnisse, die jetzt in einer neuen Markenidentität münden: Die Beibehaltung von conet als Markenname unterstreicht dabei die Kontinuität einer eindrucksvollen Markenhistorie seit der Unternehmensgründung 1987. Gleichzeitig stiftet die Evolution der Marke eine zeitgemäße Identität für die gesamte Unternehmensgruppe und fördert damit auch die Positionierung von conet als kompetenter Ermöglicher einer sicheren digitalen Zukunft.

"Ein neues Branding ist mehr als ein frisches Logo. Die conet-Gruppe ist in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich massiv gewachsen und dabei auch von zahlreichen Unternehmen verstärkt worden. Mit der Neuausrichtung unserer Marke schaffen wir eine zukunftsgerichtete Wertebasis, die uns in der Innensicht hinter gemeinsamen Zielen vereint und nach Außen transparenter, präsenter und sichtbarer macht", erläutert Sebastian Frechen, Vice President Marketing & Corporate Communications bei conet. "Die Marke conet im Jahr 2025 verkörpert die zentralen Werte unserer gemeinsamen Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen, mit Kunden und Partnern: Innovation, Mut und Entschlossenheit für einen zukunftsfähigen digitalen Fortschritt und gleichzeitig technologische Kompetenz, Pragmatismus und Verantwortung für eine wirkungsvolle Digitalisierung im Jetzt."

Über conet

Leading forward: conet ist der zuverlässige Digitalisierungspartner für die öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor und Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing. Mehr als 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in anspruchsvolle Zukunftsprojekte zur digitalen Transformation ein. Mit dem Hauptsitz in Bonn, mehr als 15 Standorten in Europa und jährlichen Umsätzen von mehr als 300 Millionen Euro ist conet ein führender Full-Service-IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Schwerpunkte des Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security & Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture und Human & Citizen Experience. Seit 1987 zeichnen Verlässlichkeit, Gestaltungswillen und pragmatische Ergebnisse conet als Partner auf Augenhöhe aus - für eine IT, die Zukunft möglich macht.