Pferde, Magie und große Gefühle: CAVALLUNAS spektakuläre neue Show ist auf Tournee

Berlin (OTS) -

Wer auf der Suche nach einem magischen und einzigartigen Weihnachtsgeschenk ist, wird hier fündig: CAVALLUNAS neue Tournee "Tor zur Anderswelt" ist in vollem Gange. Nach dem äußerst erfolgreichen Auftakt Ende Oktober ist Europas größte Pferdeshow noch bis Juli 2026 mit einem spektakulären neuen Programm unterwegs. Dabei dürfen sich knapp 500.000 Zuschauer in 35 Städten auf ein einmaliges Showerlebnis freuen. Präsentiert werden 56 hochtalentierte Pferde und Ponys, die in verschiedensten Reitweisen und Disziplinen ihr Können zeigen, unterstützt von einem internationalen Tanzensemble, berührender Musik und mitreißenden Spezialeffekten.

Die Talente der Akteure werden eingebunden in märchenhafte Szenen, die eine herzergreifende Geschichte erzählen: Die junge Zauberin Meerin wird von ihrem Volk verstoßen und muss fliehen. Dabei gerät sie in die Fänge eines heimtückischen Hexenmeisters und muss sich nicht nur gegen seine dunklen Pläne, sondern auch gegen ihre inneren Zweifel durchsetzen, da nur das Vertrauen in sich selbst ihr ihre verloren geglaubte Magie zurückbringen kann. Die Show ist gespickt mit einzigartigen Schaubildern, mystischen Momenten und berührenden Erkenntnissen.

Insgesamt 11 Reitteams, unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, präsentieren hochkarätige Reitkunst und eindrucksvolle Shownummern, darunter rasantes Trickreiten, elegante Quadrillen, emotionale Freiheitsdressuren und zuckersüße Ponynummern. Doch auch für Nicht-Reiter ist einiges geboten: Beeindruckende Tanz- und Akrobatikeinlagen, spektakuläre Feuereffekte, schillernde Kostüme sowie ein beeindruckendes Bühnenbild. Groß und Klein werden für einige Stunden in eine magische Welt entführt und dürfen sich auf ein atemberaubendes Abenteuer freuen.

Die Tournee gastiert in zahlreichen Städten in Deutschland und Europa - wer also einen außergewöhnlichen Abend erleben oder zu Weihnachten ein zauberhaftes Geschenk machen möchte, hat die Möglichkeit, auf der Webseite Karten oder Gutscheine für eine Stadt in seiner Nähe zu erwerben. Weiterführende Informationen und Showimpressionen sind unter www.cavalluna.com oder im digitalen Presseportal unter https://www.cavalluna.com/presseportal verfügbar.