Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Stadtregierung heizt mit Gebührenerhöhung weiter Inflation an

SPÖ und Neos drehen mit Gebührenerhöhungen die Teuerung weiter rauf – die Stadtregierung soll stattdessen endlich die sozial gerechten Einnahmenquellen angehen.

Wien (OTS) - 

„Die rot-pinke Stadtregierung heizt mit ihrer nächsten Gebührenerhöhung erneut die Inflation an. Schon mit der drastischen Öffi-Verteuerung haben SPÖ und Neos die Teuerung massiv befeuert“, kritisieren Judith Pühringer und Peter Kraus, die beiden Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, die heute bekanntgewordenen Gebührenerhöhungen der Stadtregierung.

„Wie bei den Kürzungen gehen SPÖ und Neos auch bei der Gebührenerhöhung ohne Plan und Ziel vor. Die rot-pinke Stadtregierung macht auch bei den Einnahmen weiter einen großen Bogen um die soziale Gerechtigkeit. Dabei könnte man mit Abgaben bei Leerstand, Zweitwohnsitzen und Umwidmungen fairer und sozial treffsicherer ansetzen“, so Pühringer und Kraus – und abschließend: „SPÖ und Neos drehen mit ihren Gebührenerhöhungen die Teuerung immer weiter rauf. Das spüren alle Wienerinnen und Wiener in ihrem täglichen Leben. Stattdessen sollte die Stadtregierung endlich einen sozial treffsicheren Weg einschlagen, der zu mehr Fairness bei der Budgetsanierung führt.“

