Kultursommer Wien 2026

Wien (OTS) -

Von 2. Dezember 2025 bis 15. Jänner 2026 können sich Künstler:innen für die kommende Kultursommer-Saison bewerben. Durch die Verbindung aus niederschwelligem Zugang, kuratierter Auswahl und Fair Pay setzt das Festival international Maßstäbe für die Öffnung des Kulturbetriebs.

Im Juli und August 2026 bespielt der Kultursommer Wien zum siebten Mal dezentrale Pop-up-Bühnen im öffentlichen Raum in Wien mit Acts aus den Genres Musik, Kabarett, Theater, Tanz & Performance, Literatur und Zeitgenössischem Zirkus. Neben den Abendveranstaltungen gibt es auch Kinderprogramm und Gartenkonzerte in Pensionistenheimen. Ab sofort können sich Künstler:innen für die kommende Festivalsaison bewerben.

Ein Modell für mehr kulturelle Zugänglichkeit

Mit über 3.000 Einreichungen, mehr als 2.000 teilnehmenden Künstler:innen und sechswöchiger Laufzeit in der diesjährigen Ausgabe zählt der Kultursommer Wien zu den größten Kulturplattformen Europas mit offener Ausschreibung. Ein wechselnd besetztes Künstlerisches Board aus Expert:innen der verschiedenen Sparten wählt nach Ende des Open Calls die Acts der Saison 2026 aus. Dabei hat das Festival ein europaweit seltenes Modell für die darstellenden Künste geschaffen: Kunstschaffende können sich frei und leicht zugänglich bewerben, die Kurator:innen sichten alle Projekte und stellen die künstlerische Qualität sowie Vielfalt des Programms sicher. Statt eines inhaltlichen Schwerpunkts ergibt sich ein umfangreiches thematisches Spektrum, das sich aus der Bandbreite der eingereichten Projekte zusammensetzt. So entsteht ein Raum für neue Stimmen und Perspektiven – und das bei fairer Bezahlung aller Auftretenden. Der Kultursommer Wien fördert die kulturelle Teilhabe auf und vor der Bühne: Der freie Bewerbungsprozess gibt Künstler:innen die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten, während der kostenlose Eintritt zu allen Veranstaltungen einem breiten, heterogenen Publikum den Zugang zu Kultur eröffnet.

Open Call als Einladung

„Unser Open Call ist Einladung und Haltung zugleich. Auf den Kultursommer-Bühnen zeigt sich die künstlerische Vielfalt in Wien und darüber hinaus. Unser Bewerbungsprozess ist dabei so offen wie die Stadt selbst“, erklären Caro Madl und Siglind Güttler, die Leitung des Festivals. Der Spielplan umfasst jährlich eine große Bandbreite an Genres, Sprachen und Künstler:innen – von jungen Talenten bis hin zu etablierten Acts. Bei der Bewerbung sollen insbesondere auch Kunstschaffende eingeladen werden, die im Kulturbereich häufig auf strukturelle Hürden stoßen.

Bewerbungen ab jetzt möglich

Bewerben per Online-Formular können sich Künstler:innen, Gruppen und Vereine mit Projekten, die auf Freiluft-Bühnen und bei Tageslicht umsetzbar sind, bis 15. Jänner 2026, 15 Uhr. Antworten auf häufig gestellte Fragen liefern die FAQ auf www.kultursommer.wien. Im Dezember und Jänner finden drei kostenlose Online-Infoveranstaltungen für Fragen rund um die Einreichungen statt. Neue Kurator:innen des Künstlerischen Boards sind Ana Marwan (Literatur), Hosea Ratschiller (Kabarett) und Patrick Rothkegel (Theater).