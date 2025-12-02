Nächtigungen: Qualität und Zusammenarbeit bringen Steiermark auf Siegerstraße

Wien (OTS) -

Sowohl im Sommerhalbjahr (Mai – Oktober 25) als auch im gesamten Tourismusjahr (November 24 – Oktober 25) durchbricht das grüne Herz Österreichs gleich zwei symbolträchtige Marken: Im Sommerhalbjahr wurden erstmals über 8 Mio. Nächtigungen, im gesamten Tourismusjahr mehr als 14 Mio. erzielt. „Qualitätsorientierte, partnerschaftliche Zusammenarbeit funktioniert. Dass wir gleich mehrere Rekordmarken geknackt haben, bestätigt die Arbeit der Betriebe und unserer touristischen Partner“, betont Gernot Deutsch, ÖHV-Landesvorsitzender in der Steiermark.

Stabiler Heimmarkt, dynamisches CEE

Die Steiermark verzeichnete von November 24 bis Oktober 25 ein Plus von 0,9 %, von Mai bis Oktober eines um 1,3 %. „Das ist eine solide Entwicklung und wir setzen alles daran, noch besser zu werden“, betont Deutsch. Der heimische Markt bleibt das stabile Fundament, die Nachfrage aus Mittel- und Osteuropa gewinnt spürbar an Dynamik, wie zum Beispiel Tschechien mit einem Nächtigungsplus von 11,1 oder Slowakei mit 5,8 % zeigen. Besonders die 4- und 5-Sterne-Hotellerie leisten mit Zunahmen von 2,3 % bei den Nächtigungen starke Impulse.

Langfristiger Aufwärtstrend

In Summe nahmen die Nächtigungen in der Steiermark seit 2015 um 19,4 % zu: eine solide Performance. „Die ÖHV wird die weitere Entwicklung eng begleiten und sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Betriebe Planungssicherheit erhalten, die Rahmenbedingungen verbessert werden und die Qualitätshotellerie eine wirtschaftliche Stütze bleibt“, hält Deutsch fest.

