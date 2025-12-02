ISS Österreich übernimmt Klima- und Gebäudetechnik-Spezialisten Franye

Wien (OTS) -

ISS Österreich, Teil der internationalen ISS-Gruppe und heimischer Marktführer für Integrierte Facility Services, verstärkt durch die Übernahme des Familienunternehmens Franye mit Wirkung 1. Dezember seine Gebäudetechnik-Kompetenz. Franye ist seit rund 30 Jahren ein etablierter Spezialist für Klima- und Gebäudetechnik mit Sitz in Bad Sauerbrunn und operativen Einheiten in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark.

Die technische Expertise und die regionale Präsenz von Franye ergänzen das bestehende Portfolio von ISS Österreich in einem Segment, das für Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt. Erich Steinreiber, ISS Österreich CEO, hält fest: „ Mit Franye haben wir unseren Wunschpartner gefunden. Unsere Stärken ergänzen sich ideal: Franye bringt technische Exzellenz und regionale Nähe ein, wir bieten Stabilität und internationale Perspektiven. Gemeinsam schaffen wir neue Möglichkeiten für beide Unternehmen. “

Unter der Marke Franye werden künftig rund 150 Mitarbeitende umfassende Leistungen in den Bereichen Projektmanagement, Planung und Montage für Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik erbringen. Eigentümer und bisheriger Geschäftsführer Gerhard Franye betont die Kontinuität des Schritts: „ Ich übergebe mein Unternehmen an einen Partner, der unsere Qualitätsansprüche teilt. Unsere Mitarbeitenden und Kunden erhalten Zugang zu einem starken Netzwerk und bleiben gleichzeitig in vertrauten Strukturen. " Gerhard Franye selbst bleibt in beratender Funktion im Unternehmen.

Stärkerer Markenauftritt und klare Wachstumsziele

Gebäudetechnik entwickelt sich zu einem zentralen Wachstumspfeiler von ISS. Sie verbindet Serviceorientierung mit Effizienz, Nachhaltigkeit und verlässlicher technischer Kompetenz. Die Übernahme von Franye stärkt diese Ausrichtung und bildet die Basis für weiteres Wachstum.

Zur Unternehmensgruppe Franye gehören die Gesellschaften Franye Klimatechnik, Franye OT, Franye Gebäudetechnik und Wellair. Zusammen wurde 2024 ein Umsatz von 25 Millionen Euro erzielt. ISS Technical Services betreut österreichweit mehr als 15.000 Anlagen mit über 300 Expert:innen und erwirtschaftete im selben Jahr 43 Millionen Euro. Mit dem Zusammenschluss verfolgt ISS Österreich eine weitere Stärkung des technischen Geschäfts mit klarer Perspektive auf die Top 3 im technischen Facility Management. Die Geschäftsführung übernehmen künftig Erich Steinreiber sowie Peter Chmel, vormals Head of Technical Products & Performance bei ISS.

ISS im Überblick

ISS Österreich ist der heimische Marktführer und größter Arbeitgeber im Bereich Integrierte Facility Services und bietet ein vielfältiges Leistungsportfolio rund um Bürogebäude und Industrieanlagen sowie Flughäfen und Gesundheitseinrichtungen in den Bereichen Reinigung und Hygiene, Gebäudetechnik, Betriebsverpflegung, Sicherheitslösungen und Support Services. Die individuelle Anpassung an Kundenanforderungen sowie die rasche und flexible Reaktion auf Veränderungen gehören zu den vielen Mehrwerten, die ISS als innovativer und verlässlicher Partner wie kein anderer der Branche bietet.

