Wien (OTS) -

Lotterieprodukte sind gerade in der Vorweihnachtszeit beliebte Geschenkartikel. Die Österreichischen Lotterien wissen jedoch, dass die Einhaltung des Jugendschutzes in dieser geschenkintensiven Zeit von besonderer Bedeutung ist und nehmen daher seit 2010 an der an der internationalen „Gift Responsibly Campaign“ teil. Die Kampagne schafft Bewusstsein dafür, dass nur Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr für Glücksspielprodukte in Frage kommen. Der seit Jahren bewährte, einprägsame Slogan dafür lautet: „Glücksspiel ist kein Kinderspiel“.

Die Vertriebspartner:innen der Österreichischen Lotterien halten die Altersgrenze von 18+ strikt ein, wie auch regelmäßige Mystery Shoppings zeigen. Die Gift Responsibly Campaign“ sensibilisiert die Kund:innen in den Annahmestellen für verantwortungsvolles Schenken und vermittelt die Botschaft mit entsprechenden Sujets auf den Kundenbildschirmen. Zudem wurden bereits vergangenes Jahr zusätzliche Spots produziert, die auf allen digitalen Kanälen einschließlich Social Media laufen.

Internationale Studien belegen Zusammenhänge zwischen einem zu frühen Erstkontakt mit Glücksspiel und der Häufigkeit von problematischem Spielverhalten im Erwachsenenalter. Deswegen unterstützen die Österreichischen Lotterien – so wie rund 80 verantwortungsbewusste Lotterieanbieter weltweit – diese so wichtige Kampagne auch heuer. Generaldirektor Erwin van Lambaart: „Wir sorgen als gesellschaftspolitisch verantwortungsvoller Konzessionär für die Kommunikation einer wichtigen Botschaft über unsere Kanäle und fördern verantwortungsbewusstes Verhalten, gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen.“

