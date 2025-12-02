  • 02.12.2025, 09:38:02
  • /
  • OTS0045

Glücksspiel ist kein Kinderspiel

Die Österreichischen Lotterien sind auch 2025 Teil der internationalen „Gift Responsibly Campaign“ zur Einhaltung des Jugendschutzes.

Wien (OTS) - 

Lotterieprodukte sind gerade in der Vorweihnachtszeit beliebte Geschenkartikel. Die Österreichischen Lotterien wissen jedoch, dass die Einhaltung des Jugendschutzes in dieser geschenkintensiven Zeit von besonderer Bedeutung ist und nehmen daher seit 2010 an der an der internationalen „Gift Responsibly Campaign“ teil. Die Kampagne schafft Bewusstsein dafür, dass nur Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr für Glücksspielprodukte in Frage kommen. Der seit Jahren bewährte, einprägsame Slogan dafür lautet: „Glücksspiel ist kein Kinderspiel“.

Die Vertriebspartner:innen der Österreichischen Lotterien halten die Altersgrenze von 18+ strikt ein, wie auch regelmäßige Mystery Shoppings zeigen. Die Gift Responsibly Campaign“ sensibilisiert die Kund:innen in den Annahmestellen für verantwortungsvolles Schenken und vermittelt die Botschaft mit entsprechenden Sujets auf den Kundenbildschirmen. Zudem wurden bereits vergangenes Jahr zusätzliche Spots produziert, die auf allen digitalen Kanälen einschließlich Social Media laufen.

Internationale Studien belegen Zusammenhänge zwischen einem zu frühen Erstkontakt mit Glücksspiel und der Häufigkeit von problematischem Spielverhalten im Erwachsenenalter. Deswegen unterstützen die Österreichischen Lotterien – so wie rund 80 verantwortungsbewusste Lotterieanbieter weltweit – diese so wichtige Kampagne auch heuer. Generaldirektor Erwin van Lambaart: „Wir sorgen als gesellschaftspolitisch verantwortungsvoller Konzessionär für die Kommunikation einer wichtigen Botschaft über unsere Kanäle und fördern verantwortungsbewusstes Verhalten, gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen.“

Ein Bild zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Presse-Bilder

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Managing Director Corporate Communications
Patrick Minar
Telefon: +43 (1) 79070 - 31900
E-Mail: patrick.minar@lotterien.at
Website: https://www.lotterien.at https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright