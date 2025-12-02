Das „Gute Geschenk“: Bildung schenken, Hoffnung geben

Wien (OTS) -

Bildung ist der entscheidende Weg aus der Armut: Mit einem Lernpaket als „Gutes Geschenk“ von World Vision schenkt man neue Lebensperspektiven und Hoffnung für Kinder. Über den World Vision-Onlineshop kann man die Geschenke einfach erstehen und Sinnvolles für seine Liebsten und Kinder weltweit unter den Weihnachtsbaum legen.

Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel, um der Armut zu entkommen und neue Chancen zu eröffnen. Doch oft fehlt es schon am Nötigsten, damit Kinder in den Ländern des Südens in die Schule gehen und am Unterricht teilnehmen können. Mit dem „Guten Geschenk“ kann man Hefte, Stifte, Radierer, Schulbücher, aber auch Schultaschen und Schulkleidung für Kinder aus ärmsten Familien spenden und damit doppelt Freude machen: Für 40,- Euro zaubert man ein Lächeln auf die Gesichter der Beschenkten und jener Kinder, die damit neue Hoffnung schöpfen können.

So einfach geht Schenken mit World Vision:

Spenderinnen und Spender wählen ihre „Guten Geschenke“ im Online-Shop unter Das Gute Geschenk | worldvision.at, drucken sich die passende Geschenk-Urkunde mit persönlicher Widmung aus und überraschen damit ihre Familie, Freunde oder auch Geschäftspartner.

Neben Bildung findet man im Online-Shop auch nachhaltige Geschenke etwa zur Verbesserung der Gesundheit, Aufbaunahrung für unterernährte Kinder und sogar einen „Wald“ – in Form von Aufforstungsprojekten von World Vision.