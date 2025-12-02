IBM Österreich vertraut bei der betrieblichen Altersvorsorge auf die Expertise der VBV

Wien (OTS) -

Die VBV-Pensionskasse und die IBM Österreich haben eine bedeutende Vereinbarung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge abgeschlossen: Ab 1. Jänner 2026 übernimmt die VBV die Verwaltung des leistungsorientierten Pensionskassenmodells der IBM Österreich von der IBM Pensionskasse Aktiengesellschaft.

Nach einer umfassenden Auswahlentscheidung hat sich IBM Österreich für die VBV-Pensionskasse als erfahrenen und verlässlichen Partner entschieden. Ab dem Stichtag 1. Jänner 2026 übernimmt die VBV die Verwaltung aller betrieblichen Pensionsansprüche sowie die Auszahlung der monatlichen Pensionsleistungen. Für die IBM-Berechtigten besteht kein Handlungsbedarf, sie werden künftig direkt durch die VBV betreut.

Beauftragung mit großem Volumen und hoher Verantwortung

„Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit und das Vertrauen, das IBM uns entgegengebracht hat“, sagt Günther Schiendl, CEO der VBV-Pensionskasse. „Wir werden den IBM-Berechtigten künftig unser TOP-VBV-Service bieten.“

„In den letzten Jahren gewann die VBV den Großteil aller Ausschreibungen und kann als Marktführerin seit vielen Jahren auf höchste Kundenzufriedenheit verweisen“, ergänzt Clemens Buchmayer, Bereichsleiter Vertrieb & Kundenservice und Geschäftsführer der VBV Consult Beratung für betriebliche Vorsorge. „Die Zusammenarbeit mit IBM unterstreicht einmal mehr unsere führende Stellung bei der betrieblichen Altersvorsorge“.

IBM setzt auf Sicherheit und Effizienz

IBM überprüft regelmäßig ihre Sozialleistungen, um langfristige Sicherheit und deren effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Mit dem Wechsel zur VBV-Pensionskasse stellt IBM sicher, dass die Pensionsansprüche ihrer Berechtigten auch künftig zuverlässig und professionell betreut werden. Gleichzeitig kann sich IBM stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren und die komplexen gesetzlichen Anforderungen effizient erfüllen.

Die VBV-Gruppe ist Marktführerin bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at