60 Jahre pro mente Wien

Wien (OTS) -

Am 2. Dezember 1965 wurde im Wiener Rathaus ein Meilenstein für die psychosoziale Versorgung in der Bundeshauptstadt gesetzt: Der renommierte Psychiater Raoul Schindler gründete den gemeinnützigen Verein pro mente Wien. Heute, 60 Jahre später, blickt die Organisation auf eine bewegte Geschichte und einen kontinuierlichen Einsatz für psychische Gesundheit und soziale Inklusion zurück.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und über 150 engagierten Freiwilligen begleitet pro mente Wien jährlich mehr als 2.000 Klient:innen an 16 Standorten in Wien. Im Zentrum der Arbeit steht die Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen – in allen Lebenslagen und mit einem ganzheitlichen Blick auf individuelle Bedürfnisse. Das Angebot umfasst Wohnformen, Arbeits- und Freizeitangebote, Unterstützung zur Selbsthilfe sowie spezialisierte Begleitung für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum.

„Seit 60 Jahren setzen wir uns dafür ein, dass niemand mit einer psychischen Krise allein bleiben muss. Wir öffnen Türen, geben Halt und kämpfen dafür, dass jede und jeder ein selbstbestimmtes Leben führen kann“, betont Dr.in Hemma Swoboda, Obfrau der pro mente Wien.

Neben direkter, multiprofessioneller Betreuung ist auch die fachliche Weiterentwicklung ein zentraler Bestandteil der Arbeit: Die pro mente Akademie bietet Aus-, Fort- und Weiterbildungen im psychosozialen und sozialpsychiatrischen Bereich – mit Fokus auf Prävention, Begleitung und berufliche Qualifizierung.

„Auch wenn die Zeiten herausfordernd sind: Wir bleiben da – mit Mut, mit neuen Ideen und mit der festen Überzeugung, dass psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft höchste Priorität haben muss“, so Swoboda weiter.

„Die Herausforderungen im Bereich psychischer Gesundheit sind in den letzten Jahren sichtbar gestiegen. Umso wichtiger ist unser Auftrag: eine Versorgung, die ankommt, wirkt und auf Augenhöhe stattfindet. Dafür danken wir nicht nur unseren Fördergeber:innen – Fonds Soziales Wien, Arbeitsmarktservice Wien und Sozialministeriumservice –, sondern auch unseren Partner:innen – Bildungsministerium, MA 10 und MA 11. Und ganz besonders danken wir allen Mitarbeitenden, die diesen Weg mit uns gehen, sei es haupt- oder ehrenamtlich“, ergänzt Dr. Rudolf P. Wagner, Geschäftsführer der pro mente Wien.

Zum Jubiläum blickt pro mente Wien nach vorn: auf eine Gesellschaft, in der psychische Erkrankungen weder Tabu noch Hindernis sind.

„Dieses Jubiläum gehört uns allen: Mitarbeitenden, Klient:innen, Fördergeber:innen und Partner:innen. Denn nur gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, in der Menschlichkeit, Teilhabe und Zusammenhalt zählen“, sagt Mag.a Tamara Weichselberger, stv. Geschäftsführerin der pro mente Wien, abschließend.

Auch nach 60 Jahren bleibt die Vision aktuell: Eine Gesellschaft, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur Unterstützung, sondern vor allem Akzeptanz und Chancen erfahren. Miteinander für psychische Gesundheit – das ist nicht nur der Leitsatz der pro mente Wien, sondern deren Motivation und Verantwortung, auch in Zukunft.