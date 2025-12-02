  • 02.12.2025, 09:07:32
EUconomy – Wie die EU-Kohäsionspolitik Wachstum und Inklusion in Grenzregionen voranbringt

Brüssel (OTS) - 

Grenzübergreifende Projekte zeigen die konkrete Wirkung von EU-Mitteln auf Wirtschaft, Innovation und soziale Integration.

Wie beeinflusst die EU das Leben der Menschen vor Ort – über Grenzen hinweg? Das neue Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ liefert Antworten und zeigt anhand konkreter Beispiele, wie die EU-Kohäsionspolitik wirtschaftliche Entwicklung, nachhaltige Innovation und soziale Inklusion in europäischen Grenzregionen fördert. Im Fokus stehen dabei Projekte aus Deutschland und seinen Nachbarländern, die veranschaulichen, wie europäische Zusammenarbeit lokale Herausforderungen löst und demokratische Werte stärkt.

Medienprojekt beleuchtet echte Wirkung europäischer Fördergelder

Über einen Zeitraum von 12 Monaten werden multimediale und journalistische Inhalte erstellt und Medien sowie relevanten Stakeholdern kostenfrei zur Verfügung gestellt. In den Content-Paketen werden innovative, grenzübergreifende Initiativen vorgestellt, die durch EU-Mittel ermöglicht wurden. Jedes Paket umfasst ein Video in zwei Formaten (16:9 und 1:1), Bilder sowie Social-Media-Beiträge. Ziel ist es, den Mehrwert der europäischen Integration sichtbar und verständlich zu machen.

Regionale Projekte mit europäischer Relevanz

Die ausgewählten Beispiele zeigen, wie EU-Förderung lokale Herausforderungen adressiert und nachhaltige Entwicklung in Grenzregionen unterstützt. Thematisch deckt das Projekt unter anderem die Bereiche Nachhaltigkeit, Innovation, berufliche Bildung und digitale Transformation ab.

Vorgestellte EU-geförderte Projekte:

  • InnRaum³ – (DE–AT)
  • ILL – (DE–AT)
  • GoGreen – Deutsch-Polnisches Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit (DE–PL)
  • Berufe im Wandel – Modernisierung grenzübergreifender Berufsbildungsangebote (DE–PL)
  • RENI – (DE–CZ)
  • Glokalisierung – global denken, lokal handeln (DE–CZ)
  • Business Twin: Unternehmenspartnerschaften am Oberrhein (DE–FR)
  • TRAIL: Trinationaler Masterstudiengang „Nachhaltige Unternehmensentwicklung“ (DE–FR)
  • Precise – (DE–DK)
  • GrønBusiness – (DE–DK)

Über das Projekt

Das Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.

